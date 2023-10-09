Германия09 октября 2023, 01:23 | Обновлено 09 октября 2023, 01:57
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ВИДЕО. Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы
8 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Германии
09 октября 2023, 01:23 | Обновлено 09 октября 2023, 01:57
21
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8 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Германии.
Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы.
Лидеры Бундеслиги: Байер (19), Штутгарт (18), Бавария (17), Боруссия Д (17), Хоффенхайм (15), РБ Лейпциг (14).
Бундеслига. 7-й тур, 8 октября
Байер – Кельн – 3:0
Голы: Хофманн, 22, Фримпонг, 32, Бонифасе, 67.
Бавария – Фрайбург – 3:0
Голы: Коман, 12, 85, Сане, 25.
Айнтрахт – Хайденхайм – 2:0
Голы: Ларссон, 39, Кнауфф, 72
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
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