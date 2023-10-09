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09 октября 2023, 01:23 | Обновлено 09 октября 2023, 01:57
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0

ВИДЕО. Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы

8 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Германии

09 октября 2023, 01:23 | Обновлено 09 октября 2023, 01:57
21
0
ВИДЕО. Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы
Getty Images/Global Images Ukraine

8 октября состоялись три матча 7-го тура чемпионата Германии.

Бавария, Байер и Айнтрахт одержали уверенные домашние победы.

Лидеры Бундеслиги: Байер (19), Штутгарт (18), Бавария (17), Боруссия Д (17), Хоффенхайм (15), РБ Лейпциг (14).

Бундеслига. 7-й тур, 8 октября

Байер – Кельн – 3:0

Голы: Хофманн, 22, Фримпонг, 32, Бонифасе, 67.

Бавария – Фрайбург – 3:0

Голы: Коман, 12, 85, Сане, 25.

Айнтрахт – Хайденхайм – 2:0

Голы: Ларссон, 39, Кнауфф, 72

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Бонифасе (Байер).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Фримпонг (Байер).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Йонас Хофманн (Байер).
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Бавария Байер Айнтрахт Франкфурт чемпионат Германии по футболу Бундеслига Кельн Фрайбург Хайденхайм видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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