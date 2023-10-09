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  4. Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Оборона ворот – заслуга всей команды»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 03:57 |
5
0

Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Оборона ворот – заслуга всей команды»

Голкипер «Днепра-1» – о победе над «Вересом»

09 октября 2023, 03:57 |
5
0
Евгений ВОЛЫНЕЦ: «Оборона ворот – заслуга всей команды»
СК Днепр-1. Евгений Волынец

Голкипер «Днепра-1» Евгений Волынец поделился впечатлениями от победы в матче с «Вересом» (2:0).

- Евгений, как вам сегодняшний матч, была ли какая-то нервозность во время второго тайма, когда Верес начал атаковать, все ли было стабильно и спокойно?
– Я считаю, что мы контролировали игру. Да, мы где-то немного ее опустили, но играли уже по счету, тоже имели свои моменты, могли еще забить, хорошо, что довели до победного результата.

- С трибун хорошо видно как вы дирижируете действиями команды, как вы кричите, как вы помогаете ребятам. Как вы думаете, чувствуют ли они эту поддержку, стимул и помогает ли это им?
– Они сами просят, чтобы я всегда их держал в тонусе, подсказывал что надо, а что не надо. Слава Богу, что так сейчас выходит хорошо, дальше будем смотреть.

- Сейчас «Днепр-1» - команда, которая меньше всего пропустила из всех команд чемпионата, благодаря чему удалось добиться такого результата?
– Я этого не знал, мы играем слаженно и тренер дает такие установки. Говорит, что оборона начинается с нападения, потому так и прессингуем. Оборона ворот – это не только заслуга защитников или вратаря, это заслуга всей команды, начиная с нападающих.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Верес Евгений Волынец
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