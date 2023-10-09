Василий КОБИН: «Динамо не хватает Ярмоленко»

Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился своим мнением об игре киевского Динамо.

«Если Динамо хочет бороться за звание чемпиона, оно должно решать свои проблемы. Нельзя сказать, что Сирота или Попов – плохие защитники. Один чемпион мира, другой на молодежном уровне добивался значительных результатов. То есть квалификация этих защитников достаточно высока. Почему команда так много пропускает, это уже вопрос к тренерскому штабу. Где-то нужно больше поработать над командными действиями в обороне.

Трудно переоценить роль Андрея Ярмоленко в команде. Он вернулся для того, чтобы завоевать чемпионство. Об этом открыто говорил и он, и президент клуба. Действительно, это потеря, потому что Ярмоленко – это индивидуально сильный игрок, который может взять игру на себя, как это было, когда команда играла вничью. Его не хватает».