Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий КОБИН: «Динамо не хватает Ярмоленко»
Украина. Премьер лига
09 октября 2023, 03:27 |
58
0

Василий КОБИН: «Динамо не хватает Ярмоленко»

Специалист прокомментировал игру киевлян

09 октября 2023, 03:27 |
58
0
Василий КОБИН: «Динамо не хватает Ярмоленко»
УПЛ

Экс-защитник сборной Украины Василий Кобин поделился своим мнением об игре киевского Динамо.

«Если Динамо хочет бороться за звание чемпиона, оно должно решать свои проблемы. Нельзя сказать, что Сирота или Попов – плохие защитники. Один чемпион мира, другой на молодежном уровне добивался значительных результатов. То есть квалификация этих защитников достаточно высока. Почему команда так много пропускает, это уже вопрос к тренерскому штабу. Где-то нужно больше поработать над командными действиями в обороне.

Трудно переоценить роль Андрея Ярмоленко в команде. Он вернулся для того, чтобы завоевать чемпионство. Об этом открыто говорил и он, и президент клуба. Действительно, это потеря, потому что Ярмоленко – это индивидуально сильный игрок, который может взять игру на себя, как это было, когда команда играла вничью. Его не хватает».

По теме:
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»
Филипп БУДКОВСКИЙ: Гол Динамо? Таких эмоций не было давно, это не передать
Динамо Киев Андрей Ярмоленко Василий Кобин
Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг
Другие виды | 08 октября 2023, 06:42 0
Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг
Арабы критикуют Зинченко, волейболисты обыграли Чехию, матчи УПЛ и топ-лиг

Главные новости за 7 октября на Sport.ua

ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
Футбол | 08 октября 2023, 23:43 0
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол
ВИДЕО. Мейсон Гринвуд забил за Хетафе первый гол после возвращения в футбол

Сельта и Хетафе разошлись миром, Атлетико взял 3 очка в игре с Реал Сосьедад

Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, авария двух Мерседесов
Авто/мото | 08.10.2023, 21:35
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, авария двух Мерседесов
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, авария двух Мерседесов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Футбол | 08.10.2023, 07:00
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Бокс | 08.10.2023, 18:32
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
Канониры обошли горожан. Ман Сити на Эмирейтс минимально уступил Арсеналу
08.10.2023, 20:23 26
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
08.10.2023, 04:06
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
07.10.2023, 23:59 6
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
07.10.2023, 13:30 6
Теннис
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
Экс-капитан Бенфики ДИАМАНТИНУ: «Трубин лучше Влаходимоса»
07.10.2023, 16:19 5
Футбол
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
08.10.2023, 01:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем