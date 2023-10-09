ОФИЦИАЛЬНО. Главным тренером Альмерии назначен Гаритано

Гаиска Гаритано назначен главным тренером «Альмерии». Специалист подписал контракт до лета 2025 года.

В тренерской карьере Гаиски Гаритано значатся более 300 матчей. В Ла Лиге он возглавлял «Атлетик», «Эйбар» и «Депортиво». Предыдущим клубом Гаритано был «Эйбар», из которого Гаиска ушел летом этого года.

Предыдущим наставником «Альмерии» был Висенте Морено. После 9 туров Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее место турнирной таблицы (3 ничьи и 6 поражений).