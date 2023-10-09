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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Главным тренером Альмерии назначен Гаритано
Испания
09 октября 2023, 01:54 |
25
0

ОФИЦИАЛЬНО. Главным тренером Альмерии назначен Гаритано

Гаиска попытается поднять команду со дна турнирной таблицы

09 октября 2023, 01:54 |
25
0
ОФИЦИАЛЬНО. Главным тренером Альмерии назначен Гаритано
ФК Альмерия. Гаиска Гаритано

Гаиска Гаритано назначен главным тренером «Альмерии». Специалист подписал контракт до лета 2025 года.

В тренерской карьере Гаиски Гаритано значатся более 300 матчей. В Ла Лиге он возглавлял «Атлетик», «Эйбар» и «Депортиво». Предыдущим клубом Гаритано был «Эйбар», из которого Гаиска ушел летом этого года.

Предыдущим наставником «Альмерии» был Висенте Морено. После 9 туров Ла Лиги «Альмерия» занимает последнее место турнирной таблицы (3 ничьи и 6 поражений).

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Гаиска Гаритано Альмерия чемпионат Испании по футболу
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