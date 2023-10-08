«Страна, в которой я родился». Цыганков поддержал Израиль

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

«Страна, в которой я родился и провел первые годы своей жизни. Очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с мирными людьми. Украинский народ с вами», – написал футболист в инстаграме.

Отметим, что утром 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов.

Ранее Александр Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики.