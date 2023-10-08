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08 октября 2023, 23:55 | Обновлено 09 октября 2023, 00:52
598
0

«Страна, в которой я родился». Цыганков поддержал Израиль

Украинский футболист опубликовал пост в инстаграме

08 октября 2023, 23:55 | Обновлено 09 октября 2023, 00:52
598
0
«Страна, в которой я родился». Цыганков поддержал Израиль
Getty Images/Global Images Ukraine. Віктор Циганков

Украинский легионер «Жироны» Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

«Страна, в которой я родился и провел первые годы своей жизни. Очень больно смотреть на то, что сейчас происходит с мирными людьми. Украинский народ с вами», – написал футболист в инстаграме.

Отметим, что утром 7 октября палестинское движение ХАМАС из сектора Газа обстреляло ракетами юг и центр Израиля. Вскоре стали появляться сообщения о первых раненых и погибших. Также на территорию страны проникли десятки палестинских диверсантов.

Ранее Александр Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики.

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Виктор Цыганков Израиль Палестина чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Instagram
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