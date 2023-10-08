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Чемпионат Европы
08 октября 2023, 23:13 | Обновлено 08 октября 2023, 23:14
687
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Прагу и провела первую тренировку

В вечерней тренировке приняли участие 12 исполнителей

08 октября 2023, 23:13 | Обновлено 08 октября 2023, 23:14
687
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла в Прагу и провела первую тренировку
Павел Кубанов

Самая большая группа членов украинской делегации национальной сборной, в составе 22-х человек, среди которых было пятеро киевских динамовцев, административный и медицинский штат, прибыла в Прагу из Киева.

В аэропорту сборники встретились с ассистентом главного тренера Висенте Гомесом, а также горняками Николаем Матвиенко и Александром Зубковым, а в отеле ребят уже ждали руководитель сборной Сергей Ребров, один из его помощников Глеб Платов и Георгий Судаков, который отправился в Прагу сразу после победного матча «Шахтера» с «Антверпеном» в Лиге чемпионов. На обед из Лиссабона подъехали Анатолий Трубин и Рустам Худжамов, а через час после обеда – Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук и тренер Альберто Босх.

В вечерней тренировке, состоявшейся на базе футбольного клуба «Спарта», приняли участие 12 исполнителей: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Виталий Буяльский, Александр Караваев, Владислав Ванат, Николай Матвиенко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Ефим Конопля, Тарас Степаненко, Александр Зубков и Сергей Сидорчук.

Денис Попов работает сейчас в тренажерном зале, продолжая восстановление после мышечной травмы бедра. Есть надежда, что защитник успеет восстановиться по крайней мере до одного из октябрьских матчей сборной.

Сегодня под вечер к команде присоединились Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко и Назарий Русин. Уже после ужина в расположение сине-желтых прибудут Артем Довбик, Михаил Мудрик и Илья Забарный.

Завтра в Прагу прилетят игроки, чьи клубы играли сегодня, – Александр Зинченко и Богдан Михайличенко, а также наш «американец» Сергей Кривцов, чей путь из Северной Америки, как правило, требует немного времени. Последним к группе присоединится голкипер Дмитрий Ризнык, вызванный сегодня на замену травмированному Андрею Лунину: Дмитрий прибудет в лагерь сине-желтых во вторник.

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба – «Динамо» Киев), Александр Сваток («Днепр-1» Днепр), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Сергей Кривцов («Интер» Майами, США), Богдан Михайличенко («Динамо» Загреб, Хорватия).

Полузащитники: Виталий Буяльский («Динамо» Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все – «Шахтер» Донецк), Александр Пихаленок («Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Артем Довбик («Жирона», Испания), Владислав Ванат («Динамо» Киев), Назарий Русин («Сандерленд», Англия).

В резерве: Александр Тымчик («Динамо» Киев).

Сборная Украины в рамках отбора Евро-2024 сыграет против Северной Македонии (14 октября) и Мальты (17 октября).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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