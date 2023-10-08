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Молодежные турниры
08 октября 2023, 22:39 | Обновлено 08 октября 2023, 22:45
854
2

Источник: УЕФА может отменить допуск сборной рф U-17 к чемпионатам Европы

Александер Чеферин вынужден пересмотреть планы по поводу команд россии

08 октября 2023, 22:39 | Обновлено 08 октября 2023, 22:45
854
2
Источник: УЕФА может отменить допуск сборной рф U-17 к чемпионатам Европы
УЕФА. Александер Чеферин

Президент УЕФА Александр Чеферин вынужден пересмотреть планы реинтеграции сборной рф U-17 в европейский футбол из-за продолжающегося российского вторжения в Украину, сообщает The Independent.

Планы УЕФА по восстановлению участия российских сборных несовершеннолетних в европейских соревнованиях вызвали огромный раскол в руководящем органе. На президента Александера Чеферина оказывается огромное давление с целью вернуться к этому вопросу на заседании Исполнительного комитета на следующей неделе.

Эти споры уже привели к тому, что вице-президент конфедерации Карл-Эрик Нильссон ушел с поста руководителя Шведской спортивной конфедерации, а более десятка стран заявили, что они не будут играть с российскими командами (Украина, Англия, Ирландия, Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Литва, Латвия, Румыния, Польша). Существует напряженность внутри других национальных ассоциаций, которые не сразу отвергли эту идею.

Огромное недовольство наблюдается среди национальных федераций тем фактом, как этот вопрос был поднят УЕФА на последнем заседании. По данным источника, Чеферин просто поднял этот вопрос в разделе «другие вопросы», причем без предварительного уведомления. Это вызвало огромное удивление в окружении президента УЕФА. Вопрос рассматривался в контексте решения ФИФА принять такое же решение.

Все это побудило УЕФА внести этот вопрос в повестку дня следующего заседания Исполнительного комитета во вторник, 10 октября. В этот день также будет подтверждено, что Евро-2028 пройдет в Великобритании и Ирландии. Различные источники настаивают на том, что решение по россии может быть изменено, именно таковы настроения в УЕФА.

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сборная россии по футболу U-17 УЕФА бойкот Александер Чеферин дисквалификация россии российско-украинская война Евро-2024 U-17 исполком УЕФА
Источник The Independent
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Alex T
$ теперь придется вернуть или скажет что форс мажор и извините, попытка была? 
Лицемерная организация 
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Vovan78
Заїб..сь! Як же чефірного буде жаба душити, що потрібно буде бабки кацапські повертати, бо цивілізований спорт не хоче бачити кацапів на змаганнях!
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0
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