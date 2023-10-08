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  4. Эльче – Андорра. Прогноз и анонс на матч Сегунды
Испания
08 октября 2023, 22:23 |
63
0

Эльче – Андорра. Прогноз и анонс на матч Сегунды

Поединок состоится 9 октября в 20:00 по Киеву

08 октября 2023, 22:23 |
63
0
Эльче – Андорра. Прогноз и анонс на матч Сегунды
Getty Images/Global Images Ukraine

9 октября на «Мануэль Мартинес Валеро» пройдет матч 10-го тура Сегунды, в котором «Эльче» встретится с «Андоррой». Старт поединка намечен на 20:00 по киевскому времени.

Эльче

Клуб смог продержаться в Ла Лиге на протяжении трех предыдущих сезонов. Он даже в 2022-м смогла забраться на высокое, как для этого скромного коллектива, 13-е место в итоговой турнирной таблице. Но прошлой весной вылетели досрочно и с последней, 20-й позиции. Понятно, что, как у всех команд в такой ситуации, задача будет вернуться назад, в Примеру, уже следующей весной, по исходу нынешней темпорады. Пока что не получается впечатлять: зелено-полосатые начали с пары поражений, да и потом, при победах над Вильярреалом-Б и Леганесом, были ничьи с Расингом и Вальядолидом, а Бургосу на выезде уступили 0-4. За этим последовали нули с Леванте. В крайнем туре, со Спортингом в Хихоне последовали очередные безвариантные 0-2.

Андорра

Команда представляет не Испанию, а соседний одноименный анклав. Долгое время она играла на любительском, региональном уровне. Но потом в проект зашел Жерар Пике с пулом инвестором. И в 2022-м году у триколор получилось пробиться на уровень Сегунды. На этом явно новые владельцы не хотели бы останавливаться - они хотели бы подъема поскорее в Ла Лигу. В дебютном сезоне немного не дотянули до выхода в стыковые поединки - закончили 7-ми, правда, отстав от Альбасете на 8 баллов. Новую темпораду получилось начать с пары побед, но после этого проиграли и вовсе трижды. Во второй половине сентября была победа над Овьедо и нулевая ничья с хихонским Спортингом, но месяц закончился 1-3 с Альбасете. А в октябре успели с Сарагосой сыграть, лидером нынешнего розыгрыша. В итоге все закончилось новой баранкой, пусть и минимальной, 0-1.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Эльче играл в Примере и не пересекался с Андоррой. Так что это будет первый поединок в этой паре.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы принимающей стороны. Но они тоже не блещут, так что тут напрашивается вариант с тотал меньше 2,5 (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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