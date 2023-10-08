Валерий ИВАЩЕНКО: «Задача минимум для Оболони – сохранить место в УПЛ»

В 10 туре чемпионата УПЛ по футболу «Оболонь» взяла верх над «Металлистом 1925» (1:0) и закрепилась среди середняков.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua главный тренер киевлян Валерий Иващенко прокомментировал действия своих подопечных в сегодняшнем поединке и рассказал на какой результат рассчитывает на финише:

- Сегодня мы взяли на вооружение тактическую схему 5-3-2. Дело в том, что у харьковчан квалифицированные нападающие, быстрые фланговые игроки. И благодаря надежной подстраховке, четкому отбору нам удалось усложнить жизнь сопернику. Только не подумайте, что я настраивал подопечных, чтобы они были нацелены не пропустить. Нет, при первой возможности надо было мгновенно переходить в наступление. И забитый в конце первого тайма гол подтвердил, что футболисты «Оболони» придерживались тренерских установок.

- Тогда скажите, почему второй тайм получился каким-то смазанным, хотя с 60 минуты «пивовары» играли в большинстве?

- Это все психология. Ребята старались не рисковать, чтобы минимизировать количество ошибок. Поверьте, счет – 1:0 очень обманчив, все может в любой момент измениться. Конечно, эта игра на нервах портила общее впечатление. Все же, пожалуй, сегодня главное, что мы победили соседа по турнирной таблице.

- Эта тяжелая победа позволила «Оболони» с 12 очками переместиться на десятое место. На ваш взгляд, могли ли «пивовары» рассчитывать на большее?

- На эту тему можно долго дискутировать, мол, где мы взяли незапланированные очки, а, где потеряли свои. Как по мне, 3-4 очка мы не добрали.

- К игрокам каких амплуа у вас пока меньше всего претензий?

- К вратарям. Считаю, что они у нас равны по классу и никто из них не подведет.

- В своей селекционной работе «Оболонь» рассчитывает только на свободных агентов?

- Да, пока мы не имеем возможности покупать «звезд», поэтому ничего не остается, как создать команду-звезду (улыбается). Но приглашаем не, как говорят, «сбитых летчиков» с опытом выступлений в УПЛ, а исполнителей, у которых еще есть нереализованный потенциал. Также рассчитываем на собственных воспитанников, которые хорошо себя зарекомендовали еще во время выступлений в Первой лиге. Важно, что у нас есть надлежащие условия для тренировочного процесса.

- Некоторые эксперты утверждают, что «Оболонь» из тех команд, которая сама не играет и не позволяет этого соперникам.

- Я с этим не согласен. Футболисты «Оболони» хорошо обучены, даже во время одного поединка могут использовать различные тактические схемы. Единственное, что хромает, так это реализация голевых моментов. Видимо, поэтому и складывается впечатление, что мы больше заботимся об обороне. Значит надо еще интенсивнее работать над завершающей стадией атак.

- Кстати, чем вы можете объяснить то, что клубное руководство до сих пор не обнародовало те задачи, которые поставлены перед командой?

- Не надо забывать, что «Оболонь» вернулась в элиту после длительного перерыва. Видимо, именно поэтому наши руководители не спешат с принятием решения. Надо убедиться чего мы стоим, а уже потом обнародовать чего ждет от нас на финише. Думаю, что конкретика появится во время зимнего перерыва. Как по мне, задача-минимум – сохранить «прописку» в УПЛ и одновременно работать над созданием боеспособной команды, с которой бы считались все.