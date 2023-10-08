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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 22:03 | Обновлено 08 октября 2023, 22:07
223
0

Рух не испортил юбилей наставнику Миная

Владимир Шаран провел 300-й матч в тренерской карьере

08 октября 2023, 22:03 | Обновлено 08 октября 2023, 22:07
223
0
Рух не испортил юбилей наставнику Миная
ФК Рух. Владимир Шаран

Поединок с «Рухом» (0:0) стал 300-м в тренерской карьере наставника «Миная» Владимира Шарана. 261 матч он провел в чемпионатах Украины, 27 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках.

В 238 играх Шаран возглавлял «Александрию», в 41 – «Минай», в 17 – «Закарпатье» и в 4-х – «Карпаты». В общей сложности подопечные юбиляра 87 встреч выиграли, 92 завершили вничью, 121 проиграли, 329 мячей забили, 397 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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