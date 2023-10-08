Украина. Премьер лига08 октября 2023, 22:03 | Обновлено 08 октября 2023, 22:07
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Рух не испортил юбилей наставнику Миная
Владимир Шаран провел 300-й матч в тренерской карьере
08 октября 2023, 22:03 | Обновлено 08 октября 2023, 22:07
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Поединок с «Рухом» (0:0) стал 300-м в тренерской карьере наставника «Миная» Владимира Шарана. 261 матч он провел в чемпионатах Украины, 27 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках.
В 238 играх Шаран возглавлял «Александрию», в 41 – «Минай», в 17 – «Закарпатье» и в 4-х – «Карпаты». В общей сложности подопечные юбиляра 87 встреч выиграли, 92 завершили вничью, 121 проиграли, 329 мячей забили, 397 пропустили.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
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