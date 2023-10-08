Рух не испортил юбилей наставнику Миная

Поединок с «Рухом» (0:0) стал 300-м в тренерской карьере наставника «Миная» Владимира Шарана. 261 матч он провел в чемпионатах Украины, 27 – в Кубке Украины и 12 – в еврокубках.

В 238 играх Шаран возглавлял «Александрию», в 41 – «Минай», в 17 – «Закарпатье» и в 4-х – «Карпаты». В общей сложности подопечные юбиляра 87 встреч выиграли, 92 завершили вничью, 121 проиграли, 329 мячей забили, 397 пропустили.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ