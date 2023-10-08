Оболонь с 5-й попытки наконец-то одержала первую победу на своем поле
ЛНЗ в 6-м домашнем матче впервые поделил очки с гостями
В 5-м матче на своем поле «Оболонь», взяв верх над «Металлистом 1925» (1:0) наконец-то отпраздновала премьерную викторию в родных стенах. Более продолжительные домашние стартовые безвыигрышные серии среди команд-новичков имели лишь «Одесса», «Рух» и «Ингулец».
Между тем днем ранее ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Александрией», подписал первую мировую в 6-й игре на своем поле. Более продолжительные стартовые безничейные серии среди дебютантов УПЛ имели только 7 клубов.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые поздние домашние победы клубов в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
8-й
|
Одесса
|
18.05.1992
|
Буковина
|
3:0
|
7-й
|
Рух
|
12.12.2020-
|
Днепр-1
|
4:1
|
6-й
|
Ингулец
|
29.11.2020-
|
Олимпик
|
2:1
|
5-й
|
Говерла
|
15.09.2001
|
Кривбасс
|
2:0
|
5-й
|
Севастополь
|
18.09.2010
|
Днепр
|
2:1
|
5-й
|
Десна
|
14.09.2018
|
Мариуполь
|
1:0
|
5-й
|
Оболонь (2013)
|
08.10.2023
|
Металлист 1925
|
1:0
|
4-й
|
Прикарпатье
|
30.03.1992
|
Одесса
|
1:0
|
4-й
|
Оболонь
|
02.09.2002
|
Металлург З
|
2:0
|
4-й
|
Борисфен
|
17.08.2003
|
Оболонь (1992)
|
1:0
Самые поздние домашние ничьи клубов в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Клуб
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
21-й
|
Днепр
|
07.05.1993
|
Кривбасс
|
0:0
|
18-й
|
Днепр-1
|
03.10.2020
|
Ворскла
|
2:2
|
8-й
|
Волынь
|
14.06.1992
|
Прикарпатье
|
1:1
|
8-й
|
Сталь А
|
01.04.2001
|
Карпаты
|
1:1
|
7-й
|
Нива Т
|
12.05.1992
|
Металлист
|
1:1
|
7-й
|
Олимпик
|
06.12.2014
|
Ворскла
|
1:1
|
7-й
|
Сталь Км
|
22.11.2015
|
Карпаты
|
1:1
|
6-й
|
ЛНЗ
|
07.10.2023
|
Александрия
|
0:0
|
5-й
|
Одесса
|
08.04.1992
|
Днепр
|
1:1
|
5-й
|
Мариуполь
|
23.08.1997
|
Металлург Д
|
0:0
|
5-й
|
Колос
|
22.09.2019
|
Александрия
|
1:1
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