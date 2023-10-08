Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь с 5-й попытки наконец-то одержала первую победу на своем поле
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 21:44 | Обновлено 08 октября 2023, 21:58
14
0

Оболонь с 5-й попытки наконец-то одержала первую победу на своем поле

ЛНЗ в 6-м домашнем матче впервые поделил очки с гостями

08 октября 2023, 21:44 | Обновлено 08 октября 2023, 21:58
14
0
Оболонь с 5-й попытки наконец-то одержала первую победу на своем поле
ФК Оболонь

В 5-м матче на своем поле «Оболонь», взяв верх над «Металлистом 1925» (1:0) наконец-то отпраздновала премьерную викторию в родных стенах. Более продолжительные домашние стартовые безвыигрышные серии среди команд-новичков имели лишь «Одесса», «Рух» и «Ингулец».

Между тем днем ранее ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Александрией», подписал первую мировую в 6-й игре на своем поле. Более продолжительные стартовые безничейные серии среди дебютантов УПЛ имели только 7 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние домашние победы клубов в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

8-й

Одесса

18.05.1992

Буковина

3:0

7-й

Рух

12.12.2020-

Днепр-1

4:1

6-й

Ингулец

29.11.2020-

Олимпик

2:1

5-й

Говерла

15.09.2001

Кривбасс

2:0

5-й

Севастополь

18.09.2010

Днепр

2:1

5-й

Десна

14.09.2018

Мариуполь

1:0

5-й

Оболонь (2013)

08.10.2023

Металлист 1925

1:0

4-й

Прикарпатье

30.03.1992

Одесса

1:0

4-й

Оболонь

02.09.2002

Металлург З

2:0

4-й

Борисфен

17.08.2003

Оболонь (1992)

1:0

Самые поздние домашние ничьи клубов в чемпионатах Украины

Матч

Клуб

Дата

Соперник

Счет

21-й

Днепр

07.05.1993

Кривбасс

0:0

18-й

Днепр-1

03.10.2020

Ворскла

2:2

8-й

Волынь

14.06.1992

Прикарпатье

1:1

8-й

Сталь А

01.04.2001

Карпаты

1:1

7-й

Нива Т

12.05.1992

Металлист

1:1

7-й

Олимпик

06.12.2014

Ворскла

1:1

7-й

Сталь Км

22.11.2015

Карпаты

1:1

6-й

ЛНЗ

07.10.2023

Александрия

0:0

5-й

Одесса

08.04.1992

Днепр

1:1

5-й

Мариуполь

23.08.1997

Металлург Д

0:0

5-й

Колос

22.09.2019

Александрия

1:1

По теме:
Рух не испортил юбилей наставнику Миная
Турнирная таблица УПЛ. Кривбасс вышел в лидеры, на втором месте – Полесье
ЭДМАР: «Думали поставить в ворота Ткачука, но решили, что лучше Червака»
цифры и факты Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Футбол | 08 октября 2023, 07:00 221
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов

Александр подвергся критике за адекватную позицию, его сравнивают с Озилом

Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Футбол | 08 октября 2023, 18:58 44
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец
Кривбасс вышел на первое место. Команда Вернидуба обыграла Черноморец

Криворожский клуб уходит на международную паузу лидером УПЛ

Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Футбол | 07.10.2023, 23:59
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
Голкиперов удалили, Жиру стал в ворота. Милан обыграл Дженоа с Малиновским
ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
Футбол | 08.10.2023, 19:22
ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Бокс | 08.10.2023, 18:32
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Майк Тайсон назвал единственного супертяжа, готового драться с кем угодно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 30
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
07.10.2023, 19:05 26
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем