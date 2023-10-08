Оболонь с 5-й попытки наконец-то одержала первую победу на своем поле

В 5-м матче на своем поле «Оболонь», взяв верх над «Металлистом 1925» (1:0) наконец-то отпраздновала премьерную викторию в родных стенах. Более продолжительные домашние стартовые безвыигрышные серии среди команд-новичков имели лишь «Одесса», «Рух» и «Ингулец».

Между тем днем ранее ЛНЗ, разойдясь по нулям с «Александрией», подписал первую мировую в 6-й игре на своем поле. Более продолжительные стартовые безничейные серии среди дебютантов УПЛ имели только 7 клубов.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние домашние победы клубов в чемпионатах Украины

Матч Клуб Дата Соперник Счет 8-й Одесса 18.05.1992 Буковина 3:0 7-й Рух 12.12.2020- Днепр-1 4:1 6-й Ингулец 29.11.2020- Олимпик 2:1 5-й Говерла 15.09.2001 Кривбасс 2:0 5-й Севастополь 18.09.2010 Днепр 2:1 5-й Десна 14.09.2018 Мариуполь 1:0 5-й Оболонь (2013) 08.10.2023 Металлист 1925 1:0 4-й Прикарпатье 30.03.1992 Одесса 1:0 4-й Оболонь 02.09.2002 Металлург З 2:0 4-й Борисфен 17.08.2003 Оболонь (1992) 1:0

Самые поздние домашние ничьи клубов в чемпионатах Украины