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  4. Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ман Сити
Англия
08 октября 2023, 21:05 | Обновлено 08 октября 2023, 22:08
1035
1

Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ман Сити

Канониры с минимальным перевесом выиграли центральный матч 8-го тура АПЛ

08 октября 2023, 21:05 | Обновлено 08 октября 2023, 22:08
1035
1
Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ Арсенал обыграл Манчестер Сити (1:0).

Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе канониров и провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Украинец получил от Whoscored оценку 6.7, среднюю по команде.

Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте, у него оценка 7.7.

А лучшим игрок стал хавбек канониров Деклан Райс, его действия на поле оценили отметкой 7.8.

Лидеры АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал (по 20), Ман Сити (18), Ливерпуль (17).

АПЛ. 8-й тур, 8 октября

Арсенал – Манчестер Сити – 1:0

Гол: Мартинелли, 86

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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andriyars
коли дивлюсь на його дії в кожному матчі то не розумію яка його доля в перемозі взагалі, якби його не було то в арсеналі нічого не змінилосяб! обєктивно. просто він наш, а так толку вінд нього взагалі не видно
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