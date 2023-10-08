Зинченко получил среднюю оценку за матч Арсенала против Ман Сити
Канониры с минимальным перевесом выиграли центральный матч 8-го тура АПЛ
В воскресенье, 8 октября, в 18:30 в центральном матче 8-го тура АПЛ Арсенал обыграл Манчестер Сити (1:0).
Украинский футболист Александр Зинченко вышел в основе канониров и провел на поле 75 минут, после чего был заменен. Украинец получил от Whoscored оценку 6.7, среднюю по команде.
Единственный в матче гол забил Габриэл Мартинелли на 86-й минуте, у него оценка 7.7.
А лучшим игрок стал хавбек канониров Деклан Райс, его действия на поле оценили отметкой 7.8.
Лидеры АПЛ: Тоттенхэм, Арсенал (по 20), Ман Сити (18), Ливерпуль (17).
АПЛ. 8-й тур, 8 октября
Арсенал – Манчестер Сити – 1:0
Гол: Мартинелли, 86
Оценки WhoScored за матч
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