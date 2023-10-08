Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию

Состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши, в котором «Легия» принимала «Ракув».

На 26-й минуте украинец Владислав Кочергин оказался без опеки перед входом в штрафную площадь «Легии» и в одно касание точно пробил метров с 20.

После этого забивали только игроки домашней команды. На 45+3 минуте Павел Вшолек сравнял счет, а во втором тайме Рафал Аугустиняк забил в свои ворота.

После этой победы «Ракув» вышел на второе место, но при одном очке отставания от лидера имеет игру в запасе.

Чемпионат Польши. 11 тур

«Легия» – «Ракув» – 1:2

Гол: Вшолек (45+3) – Кочергин (26), автогол Аугустиняк (74)