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  4. Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
Польша
08 октября 2023, 20:53 |
577
1

Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию

Команда украинца успешно продолжает защиту титула

08 октября 2023, 20:53 |
577
1
Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
ФК Ракув

Состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши, в котором «Легия» принимала «Ракув».

На 26-й минуте украинец Владислав Кочергин оказался без опеки перед входом в штрафную площадь «Легии» и в одно касание точно пробил метров с 20.

После этого забивали только игроки домашней команды. На 45+3 минуте Павел Вшолек сравнял счет, а во втором тайме Рафал Аугустиняк забил в свои ворота.

После этой победы «Ракув» вышел на второе место, но при одном очке отставания от лидера имеет игру в запасе.

Чемпионат Польши. 11 тур

«Легия» – «Ракув» – 1:2
Гол: Вшолек (45+3) – Кочергин (26), автогол Аугустиняк (74)

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Источник Sport.ua
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