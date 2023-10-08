Гол Кочергина помог Ракуву обыграть Легию
Команда украинца успешно продолжает защиту титула
Состоялся матч 11-го тура чемпионата Польши, в котором «Легия» принимала «Ракув».
На 26-й минуте украинец Владислав Кочергин оказался без опеки перед входом в штрафную площадь «Легии» и в одно касание точно пробил метров с 20.
После этого забивали только игроки домашней команды. На 45+3 минуте Павел Вшолек сравнял счет, а во втором тайме Рафал Аугустиняк забил в свои ворота.
После этой победы «Ракув» вышел на второе место, но при одном очке отставания от лидера имеет игру в запасе.
Чемпионат Польши. 11 тур
«Легия» – «Ракув» – 1:2
Гол: Вшолек (45+3) – Кочергин (26), автогол Аугустиняк (74)
Zabieramy komplet punktów do Częstochowy! 🔥#LEGRCZ pic.twitter.com/cWhzoROtFf— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) October 8, 2023
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