ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии

Украинский легионер «Ракува» Владислав Кочергин отметился красивым голом в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Легии».

На 26-й минуте украинец оказался без опеки перед входом в штрафную площадь соперников и в одно касание точно пробил метров с 20.

На 45+3 минуте Павел Вшолек сравнял счет.

Это был третий гол Владислава в текущем сезоне чемпионата Польши, также на его счету 1 ассист. Всего Кочергин сыграл в 9 матчах, в пяти из которых выходил в стартовом составе.

Чемпионат Польши. 11 тур

«Легия» – «Ракув» – 1:1 (после первого тайма)

Гол: Вшолек (45+3) – Кочергин (26)

Видео гола Кочергина