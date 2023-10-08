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  4. ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
Польша
08 октября 2023, 19:22 | Обновлено 08 октября 2023, 19:24
1334
0

ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии

Владислав открыл счет во встрече 11 тура чемпионата Польши

08 октября 2023, 19:22 | Обновлено 08 октября 2023, 19:24
1334
0
ВИДЕО. Кочергин забил ударом из-за пределов штрафной в матче против Легии
ФК Ракув. Владислав Кочергин

Украинский легионер «Ракува» Владислав Кочергин отметился красивым голом в матче 11-го тура чемпионата Польши против «Легии».

На 26-й минуте украинец оказался без опеки перед входом в штрафную площадь соперников и в одно касание точно пробил метров с 20.

На 45+3 минуте Павел Вшолек сравнял счет.

Это был третий гол Владислава в текущем сезоне чемпионата Польши, также на его счету 1 ассист. Всего Кочергин сыграл в 9 матчах, в пяти из которых выходил в стартовом составе.

Чемпионат Польши. 11 тур

«Легия» – «Ракув» – 1:1 (после первого тайма)
Гол: Вшолек (45+3) – Кочергин (26)

Видео гола Кочергина

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Владислав Кочергин Ракув Легия Варшава чемпионат Польши по футболу видео
Источник Sport.ua
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