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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 20:37 | Обновлено 08 октября 2023, 20:38
1081
1

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мои игроки дождались своего часа»

Наставник «Кривбасса» – о победе над «Черноморцем»

08 октября 2023, 20:37 | Обновлено 08 октября 2023, 20:38
1081
1
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мои игроки дождались своего часа»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал победу своей команды над «Черноморцем».

«Очень интересная игра была. Интенсивная, быстрая с обеих сторон. И они прессинговали по всему полю, и мы то же самое делали. Были ошибки при построениях атаки, но мы это вытерпели, забили свой мяч, победили. Это очень хорошо, что ребята сделали то, чего мне очень хотелось, и не только мне, а всем болельщикам и людям из Кривого Рога.

Все ребята готовятся с нами одинаково. Пришло их время. Я им всегда говорю, ждите своего часа. Вот они дождались. В частности, Клим Приходько. Очень неплохая игра, мяч забил. Тот же Денис Кузык, Никита Татарков. Все, кто были на поле, выполнили то, что мы у них просили, они отдали все силы на поле, и мы победили. Победы даются только так, через повреждения, через травмы, через терпение», – сказал Вернидуб.

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