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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 19:05 | Обновлено 08 октября 2023, 19:54
1428
1

Президент Кривбасса: «Судьи детектором лжи сами будут защищаться»

Константин Караманиц уверен, что это необходимый момент

08 октября 2023, 19:05 | Обновлено 08 октября 2023, 19:54
1428
1
Президент Кривбасса: «Судьи детектором лжи сами будут защищаться»
ФК Кривбасс. Константин Караманиц

Президент «Кривбасса» в перерыве матча против «Черноморца» Константин Караманиц рассказал о встрече президентов клубов УПЛ, судействе в УПЛ и инициативе введения детектора лжи для арбитров.

«В целом встреча получилась конструктивной. Мне кажется, что некоторые шаги сделали мы, руководство УПЛ. Мы написали письмо относительно автомобилей VAR, получили положительный ответ. Это один из вопросов, который мы поднимали. Еще много вопросов прорабатывается в рабочих группах. Поэтому я считаю, что эта встреча плодотворная. Результаты будут, и мы увидим их.

О введении детектора лжи, не только я был инициатором этого. Были еще руководители, которые поддержали это и считают это необходимым. Надо понять, что судьи этим детектором будут защищаться от разговоров, когда их обвиняют без всяких на то причин. Они тоже люди, они тоже могут ошибаться. Однако чтобы в этом ничего нельзя было усмотреть, то ничего здесь страшного нет. Два раза в год проходить, прописать это в контрактах. И потом проблем не будет, и не будет никто смотреть на судей с другой стороны.

Самое важное, что мы должны наладить коммуникацию между судейством и клубами, потому что мы сейчас в таком состоянии, что не понимаем, по каким правилам играем. Надо, чтобы судьи нам объяснили. Это не претензия. Это факт, который сегодня существует. Нам надо это путем коммуникации решить», – сказал Караманиц ютуб-каналу ФК «Кривбасс».

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Константин Караманиц Кривбасс Кривой Рог судьи судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
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Falko
"Президент Кривбасу у перерві матчу". Кривбас має різних президентів на: до матчу, в перерві матчу, після матчу і замість матчу? 
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