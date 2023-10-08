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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа на правильном пути»
Италия
08 октября 2023, 17:22 |
76
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа на правильном пути»

Хавбек «Дженоа» – о матче против «Милана»

08 октября 2023, 17:22 |
76
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа на правильном пути»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский у себя в Инстаграме прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Милана» в восьмом туре итальянской Серии А:

«Молодцы, ребята. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Продолжаем в том же духе.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути», – написал Малиновский.

Напомним, Руслан Малиновский в матче с «Миланом» вышел в основе «Дженоа» и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.

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Руслан Малиновский Дженоа Дженоа - Милан Серия A Instagram
Источник Instagram
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