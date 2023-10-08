Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Дженоа на правильном пути»

Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский у себя в Инстаграме прокомментировал поражение со счетом 0:1 от «Милана» в восьмом туре итальянской Серии А:

«Молодцы, ребята. Не всегда это можно сказать после поражения, но иногда не все зависит от нас. Продолжаем в том же духе.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку, вы были невероятны. Мы на правильном пути», – написал Малиновский.

Напомним, Руслан Малиновский в матче с «Миланом» вышел в основе «Дженоа» и провел на поле 67 минут, после чего был заменен.