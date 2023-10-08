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Англия
08 октября 2023, 17:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:53
975
0

Зинченко против Холланда. Стартовые составы на центральный матч тура АПЛ

Украинец сыграет против бывшей команды

08 октября 2023, 17:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:53
975
0
Зинченко против Холланда. Стартовые составы на центральный матч тура АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Арсенал» и «Манчестер Сити». Тренеры сделали свой выбор по стартовым одиннадцаткам.

«Арсенал»: Рая – Вайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс - Троссард, Нкетиа, Жезус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке – Бернарду, Льюис, Ковачич – Фоден, Холанд, Альварес.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити».

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Арсенал - Манчестер Сити стартовые составы Александр Зинченко Эрлинг Холанд
Источник Sport.ua
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