Зинченко против Холланда. Стартовые составы на центральный матч тура АПЛ

В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Арсенал» и «Манчестер Сити». Тренеры сделали свой выбор по стартовым одиннадцаткам.

«Арсенал»: Рая – Вайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс - Троссард, Нкетиа, Жезус

«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке – Бернарду, Льюис, Ковачич – Фоден, Холанд, Альварес.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити».