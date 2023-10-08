Англия08 октября 2023, 17:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:53
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Зинченко против Холланда. Стартовые составы на центральный матч тура АПЛ
Украинец сыграет против бывшей команды
08 октября 2023, 17:20 | Обновлено 08 октября 2023, 18:53
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В воскресенье, 8 октября, состоится поединок 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором будут играть «Арсенал» и «Манчестер Сити». Тренеры сделали свой выбор по стартовым одиннадцаткам.
«Арсенал»: Рая – Вайт, Габриэл, Салиба, Зинченко – Эдегор, Жоржиньо, Райс - Троссард, Нкетиа, Жезус
«Манчестер Сити»: Эдерсон – Уокер, Гвардиол, Диаш, Аке – Бернарду, Льюис, Ковачич – Фоден, Холанд, Альварес.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Арсенал» – «Манчестер Сити».
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