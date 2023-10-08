Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кривбасс – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 16:16 |
375
1

Кривбасс – Черноморец. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в десятом туре УПЛ

08 октября 2023, 16:16 |
375
1
Кривбасс – Черноморец. Стали известны стартовые составы
ФК Кривбасс

В воскресенье, 8 октября «Кривбасс» в десятом туре УПЛ на стадионе «Горняк» в Кривом Роге примет «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Кузик, Приходько, Бизимана, Вакулко, Задерака, Кожушко

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада, Шпорн, Штогрин, Хадида, Бойчук

По теме:
Зинченко против Холланда. Стартовые составы на центральный матч тура АПЛ
ВИДЕО. Оболонь – Металлист 1925 – 1:0. Два удаления гостей. Обзор матча
Играли от соперника. Минай не дал развернуться атаке Руха
Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Кривбасс - Черноморец Украинская Премьер-лига стартовые составы
Источник УПЛ
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
Футбол | 08 октября 2023, 14:57 1
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони

Харьковчане заработали две красные карточки и завершали поединок без голкипера

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 08 октября 2023, 07:00 7
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 08.10.2023, 01:11
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
Сделал 4 сейва и отстоял на ноль. Названа оценка Трубина за матч Бенфики
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
Футбол | 08.10.2023, 00:31
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»
Футбол | 08.10.2023, 10:16
Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»
Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
CheMP
дрим-тим 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 9
Футбол
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
Украинские волейболисты обыграли бронзовых призеров ЧМ и вышли в плей-офф
08.10.2023, 11:42 1
Волейбол
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
08.10.2023, 11:00 17
Футбол
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
07.10.2023, 19:53
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
07.10.2023, 13:30 6
Теннис
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем