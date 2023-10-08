Кривбасс – Черноморец. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 8 октября «Кривбасс» в десятом туре УПЛ на стадионе «Горняк» в Кривом Роге примет «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Кузик, Приходько, Бизимана, Вакулко, Задерака, Кожушко

«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада, Шпорн, Штогрин, Хадида, Бойчук