Украина. Премьер лига08 октября 2023, 16:16 |
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Кривбасс – Черноморец. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в десятом туре УПЛ
08 октября 2023, 16:16 |
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В воскресенье, 8 октября «Кривбасс» в десятом туре УПЛ на стадионе «Горняк» в Кривом Роге примет «Черноморец». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе, Кузик, Приходько, Бизимана, Вакулко, Задерака, Кожушко
«Черноморец»: Варакута, Ермаков, Салюк, Путря, Брагару, Васильев, Дада, Шпорн, Штогрин, Хадида, Бойчук
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