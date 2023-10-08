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  4. Олег ГОЛОДЮК: «Не понимаю судейскую трактовку»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 15:57 |
633
0

Олег ГОЛОДЮК: «Не понимаю судейскую трактовку»

Тренер «Металлиста 1925» прокомментировал поражение в матче с «Оболонью»

08 октября 2023, 15:57 |
633
0
Олег ГОЛОДЮК: «Не понимаю судейскую трактовку»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал поражение в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги против «Оболони» (0:1):

«Первый тайм прошел не так, как мы планировали. Было много борьбы. Это то, чем славится «Оболонь», и в этом компоненте она нас переиграла. Второй тайм начали неплохо, но случилось удаление, после которого было тяжело. То, что было после 2-го удаления, трудно назвать футболом.

Относительно удаления Курило, то я не понимаю трактовку судейскую. Мы в каждом туре говорим, что виноваты судьи, и от этого страдают одни и те же команды. Один персонаж говорит, что он не поднимает офсайд, другой говорит, что должен дать карточку, потому что тот не поднял. Замкнутый круг, а страдают команды».

Из-за этого поражения «Металлист 1925» уступил «Оболони» свое 10-е место в турнирной таблице. В активе харьковчан 11 очков за 9 матчей чемпионата.

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Источник УПЛ-ТВ
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