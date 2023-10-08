Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Оболони: «Голы даются нам нелегко»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 15:43 |
82
0

Тренер Оболони: «Голы даются нам нелегко»

Валерий Иващенко – о матче с «Металлистом 1925»

08 октября 2023, 15:43 |
82
0
Тренер Оболони: «Голы даются нам нелегко»
УПЛ ТВ. Валерий Иващенко

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу 1:0 над «Металлистом 1925» в десятом туре УПЛ:

«Была нервная игра. Мы забили в первом тайме один мяч, но этого мало, чтобы чувствовать себя спокойно и на поле, и на тренерской скамье. Эмоции, результат давили на ребят. Для того, чтобы раскованнее себя чувствовать, надо забивать больше.

Надо спокойнее брать мяч под контроль, но это технические моменты, будем общаться с ребятами. Победа была тяжелой. Слава Богу, что удалось забить один мяч, потому что они нелегко даются нам».

По теме:
Олег ГОЛОДЮК: «Не понимаю судейскую трактовку»
Катастрофический матч для харьковчан. Металлист 1925 уступил Оболони
По стопам Жиру. В ворота Металлиста 1925 встал полевой игрок
Валерий Иващенко Оболонь Киев Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07 октября 2023, 17:07 2
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис

Каталонцы победили в матче 9-го тура Ла Лиги

Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Футбол | 08 октября 2023, 14:05 0
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в десятом туре УПЛ

Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС
Футбол | 08.10.2023, 10:25
Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС
Месси уедет в Европу? Интер Майами потерял шансы выйти в плей-офф МЛС
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 08.10.2023, 11:00
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Футбол | 07.10.2023, 19:53
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 7
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
08.10.2023, 00:57 7
Волейбол
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 30
Футбол
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
07.10.2023, 19:05 26
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
07.10.2023, 13:30 6
Теннис
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем