Тренер Оболони: «Голы даются нам нелегко»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу 1:0 над «Металлистом 1925» в десятом туре УПЛ:

«Была нервная игра. Мы забили в первом тайме один мяч, но этого мало, чтобы чувствовать себя спокойно и на поле, и на тренерской скамье. Эмоции, результат давили на ребят. Для того, чтобы раскованнее себя чувствовать, надо забивать больше.

Надо спокойнее брать мяч под контроль, но это технические моменты, будем общаться с ребятами. Победа была тяжелой. Слава Богу, что удалось забить один мяч, потому что они нелегко даются нам».