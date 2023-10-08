По стопам Жиру. В ворота Металлиста 1925 встал полевой игрок

Сегодня «Металлист 1925» в десятом туре УПЛ на выезде играет с «Оболонью». В концовке матча команда Эдмара попала в тяжелую ситуацию.

На 79-й минуте матча с поля был удален голкипер харьковчан Олег Мозиль. Поскольку все пять замен «Металлист 1925» уже сделал, в ворота пришлось вставать полевому игроку, защитнику Вадиму Черваку, К тому моменту «Металлист 1925» уже проигрывал 0:1. Удаление Мозиля стало для «Металлиста 1925» уже вторым в матче: на 60-й минуте вторую желтую карточку получил Игорь Курило.

Напомним, вчера в аналогичную ситуацию попал «Милан» на последних минутах матча против «Дженоа». Место Майка Меньяна в воротах занял Оливье Жиру.