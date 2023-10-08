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  4. По стопам Жиру. В ворота Металлиста 1925 встал полевой игрок
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 14:57 | Обновлено 08 октября 2023, 14:58
820
0

По стопам Жиру. В ворота Металлиста 1925 встал полевой игрок

Вадим Червак заменил Олега Мозиля

08 октября 2023, 14:57 | Обновлено 08 октября 2023, 14:58
820
0
По стопам Жиру. В ворота Металлиста 1925 встал полевой игрок
ФК Металлист 1925. Олег Мозиль

Сегодня «Металлист 1925» в десятом туре УПЛ на выезде играет с «Оболонью». В концовке матча команда Эдмара попала в тяжелую ситуацию.

На 79-й минуте матча с поля был удален голкипер харьковчан Олег Мозиль. Поскольку все пять замен «Металлист 1925» уже сделал, в ворота пришлось вставать полевому игроку, защитнику Вадиму Черваку, К тому моменту «Металлист 1925» уже проигрывал 0:1. Удаление Мозиля стало для «Металлиста 1925» уже вторым в матче: на 60-й минуте вторую желтую карточку получил Игорь Курило.

Напомним, вчера в аналогичную ситуацию попал «Милан» на последних минутах матча против «Дженоа». Место Майка Меньяна в воротах занял Оливье Жиру.

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Металлист 1925 Оболонь - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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