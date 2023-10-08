Украина. Премьер лига08 октября 2023, 14:05 |
134
0
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в десятом туре УПЛ
08 октября 2023, 14:05 |
134
0
В воскресенье, 8 октября «Рух» на «Арене Львов» в матче десятого тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук
«Минай»: Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2023, 01:11 0
«Орлы» обыграли «Эшторил» со счетом 1:0
Футбол | 08 октября 2023, 11:29 0
Юношеская сборная Украины U-19 сыграет на международном товарищеском турнире в Сеуле
Футбол | 08.10.2023, 00:31
Волейбол | 08.10.2023, 00:57
Футбол | 08.10.2023, 11:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.10.2023, 19:40 29
06.10.2023, 18:55 5
06.10.2023, 08:59 7
06.10.2023, 20:45 11
06.10.2023, 20:40 8
06.10.2023, 19:21 9