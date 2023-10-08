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  4. Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 14:05 |
134
0

Рух – Минай. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в десятом туре УПЛ

08 октября 2023, 14:05 |
134
0
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Арена Львов

В воскресенье, 8 октября «Рух» на «Арене Львов» в матче десятого тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин

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Минай Рух Львов Украинская Премьер-лига стартовые составы Рух - Минай
Источник УПЛ
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