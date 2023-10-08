Рух – Минай. Стали известны стартовые составы

В воскресенье, 8 октября «Рух» на «Арене Львов» в матче десятого тура УПЛ примет «Минай». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман, Эдсон, Теслюк, Соломон, Климчук

«Минай»: Бандура, Немчанинов, Солдат, Витенчук, Мельник, Рогозинский, Булеза, Гуничев, Одарюк, Твердохлеб, Кораблин