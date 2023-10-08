Александр ПИХАЛЕНОК: «Вызов в сборную – большая честь»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал вызов в национальную сборную Украины и победу над «Вересом» (2:0) в матче 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, поздравляем вас с победой. Сегодня команда забила быстрый мяч, иногда тренеры используют тактику финального штурма на первых минутах, чтобы дальше контролировать игру. Сегодня была именно такая установка, или это просто стечение обстоятельств, что позволило быстро забить?

– Мы всегда с первых минут стараемся играть агрессивно, первые 10-15 минут в прессинге, чтобы постараться забить быстрый мяч, сегодня это удалось. Я считаю, что в первом тайме мы хорошо играли, во втором тайме «Верес» перехватил инициативу, поэтому они, по моему мнению, немного лучше играли в тот промежуток.

– Относительно второго тайма, во второй половине вы уменьшили давление на команду соперника. Команда решила играть вторым номером, или это зависело больше от действий «Вереса»?

– Нет, не было такой установки. Так получилось, что «Верес» немного перестроился и мы не были готовы к этому.



– Вы снова получили вызов в ряды национальной сборной Украины, какие эмоции испытываете?

– Всегда приятно, когда вызывают в национальную сборную, это большая честь и я постараюсь на максимум использовать свой шанс.

Благодаря победе над «Вересом» днепряне поднялись на 7-е место в УПЛ, имея в своем активе 15 очков в 8 матчах.