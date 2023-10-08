Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо раскритиковал команду Мирчи Луческу после поражения 2:3 от «Полесья» в десятом туре УПЛ:

«Как кого-то можно выделить в «Динамо»? Там нет ни одного игрока, который заслуживает этого. Просто средние игроки. Поэтому такие и результаты. Большие проблемы в защите. Так же как и в «Шахтере» – нет центральных защитников. Дячук, Сирота – слабенькие. Но нужно же защищаться всей командой.

Второй вопрос: в какую тактику играл Луческу? Потеряли мяч в атаке, нужно мгновенно накрывать и мешать развивать контратаки. У «Динамо» и это не получается. А прессинг? Они только делают вид, что прессингуют.

Я не хочу их критиковать, но как таковой команды там нет. Это не команда уровня еврокубков. Также отсутствует игровая дисциплина. Буяльский хоть и забил два гола, а в защите он хоть чем-то помогает? Нет. Потеряли мяч, он пешком идет. Так нельзя. Средней линии вообще нет, кроме Бражко. Но он один. Весь центр поля все проигрывает. В таком случае жди поражений.

Полесье в первом тайме не было особо видно. Но, как и «Шахтер» в Лиге чемпионов, после перерыва соперник решил играть на сохранение счета, а они добавили скоростей и победили».