Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 13:51 |
711
2

Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»

Экс-тренер «Динамо» – о поражении от «Полесья»

08 октября 2023, 13:51 |
711
2
Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»
Twitter. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Киев Йожеф Сабо раскритиковал команду Мирчи Луческу после поражения 2:3 от «Полесья» в десятом туре УПЛ:

«Как кого-то можно выделить в «Динамо»? Там нет ни одного игрока, который заслуживает этого. Просто средние игроки. Поэтому такие и результаты. Большие проблемы в защите. Так же как и в «Шахтере» – нет центральных защитников. Дячук, Сирота – слабенькие. Но нужно же защищаться всей командой.

Второй вопрос: в какую тактику играл Луческу? Потеряли мяч в атаке, нужно мгновенно накрывать и мешать развивать контратаки. У «Динамо» и это не получается. А прессинг? Они только делают вид, что прессингуют.

Я не хочу их критиковать, но как таковой команды там нет. Это не команда уровня еврокубков. Также отсутствует игровая дисциплина. Буяльский хоть и забил два гола, а в защите он хоть чем-то помогает? Нет. Потеряли мяч, он пешком идет. Так нельзя. Средней линии вообще нет, кроме Бражко. Но он один. Весь центр поля все проигрывает. В таком случае жди поражений.

Полесье в первом тайме не было особо видно. Но, как и «Шахтер» в Лиге чемпионов, после перерыва соперник решил играть на сохранение счета, а они добавили скоростей и победили».

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Вызов в сборную – большая честь»
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»
Йожеф Сабо Динамо Киев Полесье - Динамо Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Теннис | 08 октября 2023, 09:50 1
Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу
Цуренко и Володько пробились в основу турнира WTA 500 в Чжэнчжоу

Леся и Катерина выиграли по 2 матча квалификации

Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 08 октября 2023, 07:00 7
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского отбора на Олимпиаду по волейболу

Из 24 лучших сборных мира на этом этапе отбора путевки в Париж получат только 6 команд

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Футбол | 08.10.2023, 10:59
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07.10.2023, 17:07
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Футбол | 08.10.2023, 07:00
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Зинченко поддержал Израиль и получил шквал критики от арабов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alexander Киев
Та то взагалі не команда 
Сабо правий.
Ответить
0
zelc006
Йося Орбан, як у воду дивився...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
07.10.2023, 19:53
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
Сборная Украины разгромила Сербию в элит-раунде квалификации ЧМ
06.10.2023, 20:45 11
Футзал
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
Президент WBC: «Усик – абсолютный герой»
06.10.2023, 08:59 7
Бокс
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
Сборная Украины одержала вторую победу в олимпийском отборе
07.10.2023, 01:10 7
Волейбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем