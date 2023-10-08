Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 13:23 | Обновлено 08 октября 2023, 13:24
50
0

Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»

Хавбек «Руха» – о матче 10-го тура УПЛ

08 октября 2023, 13:23 | Обновлено 08 октября 2023, 13:24
50
0
Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»
ФК Рух. Василий Рунич

Полузащитник «Руха» Василий Рунич поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Миная» (8 октября):

«Никто не недооценивает соперника. С «Минаем» у нас всегда непростые игры. Это команда с характером. Всем командам с ними очень трудно. С ними работает опытный тренер. Будет очень хорошая игра. Готовимся к непростому матчу, который может играть разными схемами. У «Миная» очень опасные стандарты. Очень много неприятностей могут нам создать.

Сейчас в чемпионате за несколько игр все может измениться. Это интересно не только футболистам, но и болельщикам».

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Вызов в сборную – большая честь»
Рух – Минай. Стали известны стартовые составы
Йожеф САБО: «Команды как таковой у Динамо нет»
Василий Рунич Рух Львов Рух - Минай Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Футбол | 07 октября 2023, 19:05 26
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса

Каталонская команда минимально обыграла соперников со счетом 1:0

Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Волейбол | 08 октября 2023, 00:57 8
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе
Украина выиграла у Чехии и обеспечила 5 место в олимпийском отборе

Подопечные Угиса Крастиньша одержали уже третью победу на турнире в Бразилии

Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Футбол | 07.10.2023, 17:07
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Смогли и без Цыганкова. Жирона с Довбиком обыграла Кадис
Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»
Футбол | 08.10.2023, 11:01
Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»
Виктор СКРИПНИК: «Мои футболисты выходят на поле не кукурузу охранять»
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Футбол | 08.10.2023, 10:59
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Ман Юнайтед Руни покинул пост наставника клуба МЛС
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
Шок для Галатасарая. Турецкие СМИ сообщили важные детали по делу Тете
06.10.2023, 19:21 9
Футбол
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чем так позориться – лучше не выходить на поле»
06.10.2023, 18:55 5
Футбол
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
«Я разочарован». Хргович отреагировал на решение IBF по бою Усик – Фьюри
06.10.2023, 08:20 6
Бокс
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
Полесье выиграло у Динамо в матче с пенальти и двумя удалениями
06.10.2023, 16:59 487
Футбол
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
ЛЕНС: «В Киеве остановилось сердце, когда к моей машине пришли с дубинками»
06.10.2023, 19:40 29
Футбол
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
В Трубина влетел форвард. Бенфика вырвала победу у аутсайдера на 90+3
08.10.2023, 00:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем