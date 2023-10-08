Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»

Полузащитник «Руха» Василий Рунич поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Миная» (8 октября):

«Никто не недооценивает соперника. С «Минаем» у нас всегда непростые игры. Это команда с характером. Всем командам с ними очень трудно. С ними работает опытный тренер. Будет очень хорошая игра. Готовимся к непростому матчу, который может играть разными схемами. У «Миная» очень опасные стандарты. Очень много неприятностей могут нам создать.

Сейчас в чемпионате за несколько игр все может измениться. Это интересно не только футболистам, но и болельщикам».