Василий РУНИЧ: «С Минаем всегда непростые игры»
Хавбек «Руха» – о матче 10-го тура УПЛ
Полузащитник «Руха» Василий Рунич поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Миная» (8 октября):
«Никто не недооценивает соперника. С «Минаем» у нас всегда непростые игры. Это команда с характером. Всем командам с ними очень трудно. С ними работает опытный тренер. Будет очень хорошая игра. Готовимся к непростому матчу, который может играть разными схемами. У «Миная» очень опасные стандарты. Очень много неприятностей могут нам создать.
Сейчас в чемпионате за несколько игр все может измениться. Это интересно не только футболистам, но и болельщикам».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Каталонская команда минимально обыграла соперников со счетом 1:0
Подопечные Угиса Крастиньша одержали уже третью победу на турнире в Бразилии