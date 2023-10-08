Тимур СТЕЦКОВ: «Мы сделаем все для победы»

Защитник «Кривбасса» Тимур Стецьков поделился ожиданиями от домашнего поединка с «Черноморцем» в рамках 10-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Тимур, впереди – важный матч против одного из конкурентов за самые высокие места. Какие мысли перед игрой?

– На самом деле, перед каждым поединком настраиваемся всегда одинаково. Поэтому мысли только положительные. Как всегда мы сделаем все для победы, потому что «Кривбасс» в каждой встрече могут устроить только три очка. После последних двух матчей есть определенный осадок, но мы разбираем ошибки, остаемся единой командой и двигаемся дальше.

– Что касается «Черноморца», то как можешь его охарактеризовать?

– Это сильный соперник. Играет в комбинированный футбол, использует высокий прессинг. Мы недавно встречались в Кубке, поэтому знаем о сильных и слабых сторонах оппонента. Вернидуб против Григорчука? Это также будет дуэль двух сильных украинских специалистов.

Игра «Кривбасс» – «Черноморец» состоится уже сегодня, 8 октября, в 17:00.