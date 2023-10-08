Никита БЕЗУГЛЫЙ: «Мне не важно, где играть»

Защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый поделился ожиданиями от матча 10-го тура УПЛ против «Оболони», а также рассказал об адаптации к новой позиции.

– Нынешняя «Оболонь» – ты играл за эту команду. Это еще та команда которую ты знаешь – или уже другая?

– Как минимум, процентов 30-40% ребят с которым я играл – остаются в команде. Но большая часть коллектива – я уже не знаю этих футболистов. Но знаю тренерский штаб, знаю, как они работают. Можно сказать, что там ничего кардинально не изменилось, они играют в тот же футбол, в который играли и им это очень хорошо удается.

– Какие, по твоему мнению, сильные стороны «Оболони» и что потребуется в исполнении «Металлиста 1925», чтобы добыть три очка против киевской команды?

– В первую очередь это самоотдача – это 100%. По этому показателю мы должны быть, как минимум, как они. Все в «Оболони» ровно, а самоотдача выделяется, а все остальное хорошо также.

– Ты уже длительное время играешь на позиции левого защитника, привык или манит центр защиты?

– С каждой игрой все больше адаптируюсь. И, в принципе, не так важно, где именно играть – главное, чтобы помогать команде и одерживать победы.

– На неделе команда побывала в Харькове, потренировались на стадионе «Металлист», встретились с воспитанниками академии клуба, которые продолжают тренироваться в Харькове. Какие твои впечатления и эмоции от этой поездки?

– Это была хорошая поездка, она мне очень понравилась. Хотелось бы, конечно, вернуться в Харьков, потому что, как я знаю, это очень хороший город. Я до полномасштабной войны два дня прожил там, две недели был на сборах. Но с семьей переехать успел на два дня, к сожалению. Поэтому, конечно, хочется как можно быстрее вернуться и уже работать там, играть перед нашими болельщиками. Думаю, вместе с ними нам бы было легче побеждать.

Игра «Оболонь» – «Металлист 1925» начнется уже скоро, 8 октября в 13:00.