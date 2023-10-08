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  4. Хрвое ИЛИЧ: «Хочется взять реванш против Черноморца»
Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 12:38 |
95
0

Хрвое ИЛИЧ: «Хочется взять реванш против Черноморца»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем»

08 октября 2023, 12:38 |
95
0
Хрвое ИЛИЧ: «Хочется взять реванш против Черноморца»
ФК Кривбасс. Хрвое Илич

Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился ожиданиями от матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги против «Черноморца».

– Хрвое, какое настроение в команде? Уже забыли об игре против «Руха»?

– Да, двигаемся дальше. Но неприятно проигрывать дома. Тем более, мы вели 1:0 и ничего не предвещало беды. Но пока все хорошо, настроение боевое. Мы настроены реабилитироваться уже в этом матче.

– Какие ожидания от игры против «Черноморца»?

– Хочется взять реванш у «Черноморца» за ту досадную кубковую неудачу. Надеюсь, это нас смотивирует и поможет получить положительный результат.

– Заглядывает ли команда в таблицу?

– Сейчас очень большая плотность в таблице. Ты можешь проиграть один или два матча подряд, и команды снизу тебя догонят. Мы настроены на «Черноморец» решительно. Нужна победа, чтобы улучшить свое турнирное положение.

– После дисквалификации «Кривбассу» сможет помочь Кожушко. Насколько это классная новость для команды?

– Очень классная. Олег возвращается, он – важный игрок для нас, забивает в последних матчах. Уверен, Кожушко поможет нам выглядеть на поле еще увереннее.

Игра «Кривбасс» – «Черноморец» состоится уже сегодня, 8 октября, в 17:00.

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Хрвое Илич Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Черноморец
Источник ФК Кривбасс
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