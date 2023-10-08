Хрвое ИЛИЧ: «Хочется взять реванш против Черноморца»
Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча с «Черноморцем»
Хорватский полузащитник «Кривбасса» Хрвое Илич поделился ожиданиями от матча 10-го тура Украинской Премьер-лиги против «Черноморца».
– Хрвое, какое настроение в команде? Уже забыли об игре против «Руха»?
– Да, двигаемся дальше. Но неприятно проигрывать дома. Тем более, мы вели 1:0 и ничего не предвещало беды. Но пока все хорошо, настроение боевое. Мы настроены реабилитироваться уже в этом матче.
– Какие ожидания от игры против «Черноморца»?
– Хочется взять реванш у «Черноморца» за ту досадную кубковую неудачу. Надеюсь, это нас смотивирует и поможет получить положительный результат.
– Заглядывает ли команда в таблицу?
– Сейчас очень большая плотность в таблице. Ты можешь проиграть один или два матча подряд, и команды снизу тебя догонят. Мы настроены на «Черноморец» решительно. Нужна победа, чтобы улучшить свое турнирное положение.
– После дисквалификации «Кривбассу» сможет помочь Кожушко. Насколько это классная новость для команды?
– Очень классная. Олег возвращается, он – важный игрок для нас, забивает в последних матчах. Уверен, Кожушко поможет нам выглядеть на поле еще увереннее.
Игра «Кривбасс» – «Черноморец» состоится уже сегодня, 8 октября, в 17:00.
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