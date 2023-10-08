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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 11:58 | Обновлено 08 октября 2023, 12:04
152
0

Оболонь – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы

Матч 10-го тура УПЛ начнется в 13:00

08 октября 2023, 11:58 | Обновлено 08 октября 2023, 12:04
152
0
Оболонь – Металлист 1925. Стали известны стартовые составы
Оболонь-арена

Сегодня, 8 октября, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче десятого тура Украинской Премьер-лиги примет харьковский «Металлист 1925». Начало матча – в 13:00 по киевскому времени. Пока команды занимают 13-е и 10-е места в турнирной таблице соответственно.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Эдмара на матч:

«Оболонь»: Рыбка, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Карась, Мороз, Дубко, Мединский, Косовский, Суханов, Краснопир

«Металіст 1925»: Мозиль, Жичиков, Фарина, Курило, Червак, Габелок, Ари Моура, Вачиберадзе, Сидоров, Дмитренко, Борячук.

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Источник Sport.ua
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