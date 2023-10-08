Талантливый нигериец Аниагбосо наконец-то присоединится к Полесью

19-летний нигерийский голкипер Чиджоке Аниагбосо в ближайшее время наконец-то прибудет в Украину и сможет присоединиться к тренировочному лагерю «Полесья», с которым в конце мая вратарь подписал полноценный 5-летний контракт.

После оформления трансфера Аниагбосо не мог прибыть в «Полесье» из-за проблем с получением рабочей визы в Украине.

Недавно вратарь получил необходимые документы и вчера отбыл из Нигерии в Украину.

Чиджоке Аниагбосо являлся ключевым вратарем сборной Нигерии U-20 на молодежном чемпионате мира, который с 20 мая по 11 июня этого года проходил на полях Аргентины. На том турнире нигерийцы вышли в плей-офф, где сперва обыграли хозяев соревнования аргентинцев (2:0), но в четвертьфинале в дополнительное время проиграли сверстникам из Южной Кореи (0:1).

Отметим, что «Полесье» внесло Аниагбосо в заявку на сезон 31 августа по списку «Б». В команде из Житомира легионер будет выступать под 12-м игровым номером.