Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»

Легендарный экс-центрбек «Арсенала» Мартин Киоун, на счету которого 428 матчей за «канониров», поделился мнением о выступлениях в АПЛ украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Почеттино сказал, что «нельзя купить уверенность в супермаркете», но после того, как он забил свой первый гол в ворота «Фулхэма», Мудрик может вылезти из своей скорлупы».

«Мудрик – это хаотичный вихрь, всегда движущийся со скоростью 100 миль в час (приблизительно 160 км/час – прим. ред.)», - заявил Киоун.

Накануне Михаил Мудрик вышел на замену в матче «синих» против «Бернли» (4:1), проведя на поле 15 минут игрового времени.