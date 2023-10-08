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  4. Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»
Англия
08 октября 2023, 10:16 | Обновлено 08 октября 2023, 10:18
1368
2

Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»

Украинец понемногу обретает себя в английской Премьер-лиге

08 октября 2023, 10:16 | Обновлено 08 октября 2023, 10:18
1368
2
Легенда Арсенала КИОУН: «Мудрик – это хаотичный вихрь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Киоун

Легендарный экс-центрбек «Арсенала» Мартин Киоун, на счету которого 428 матчей за «канониров», поделился мнением о выступлениях в АПЛ украинского вингера «Челси» Михаила Мудрика.

«Почеттино сказал, что «нельзя купить уверенность в супермаркете», но после того, как он забил свой первый гол в ворота «Фулхэма», Мудрик может вылезти из своей скорлупы».

«Мудрик – это хаотичный вихрь, всегда движущийся со скоростью 100 миль в час (приблизительно 160 км/час – прим. ред.)», - заявил Киоун.

Накануне Михаил Мудрик вышел на замену в матче «синих» против «Бернли» (4:1), проведя на поле 15 минут игрового времени.

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Мартин Киоун Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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Tasha19
Цей вихор потрібно правильно направляти))
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Yulian Beshley
мудрик зараз має стати лідером в збірній ярмоли і цигана немає це його шанс
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