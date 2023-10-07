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  4. 4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Англия
07 октября 2023, 19:53 |
1205
0

4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ

«Синие» разгромили «Бернли» со счетом 4:1

07 октября 2023, 19:53 |
1205
0
4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе и появился на поле только на 83-й минуте, выйдя вместо Рахима Стерлинга.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов за 15 минут игрового времени (арбитр компенсировал 8 минут). Именно такой показатель дается футболисту, который появился на поле со скамейки запасных.

Мудрик успел отметится 4 точными пасами из 4.

Лучшим игроком встречи был признан Рахим Стерлинг (8.2), на счету которого 1 гол.

Оценки WhoScored за матч Бернли – Челси – 1:4

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Михаил Мудрик Бернли Бернли - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу лучший игрок WhoScored Рахим Стерлинг
Источник Sport.ua
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