4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ
«Синие» разгромили «Бернли» со счетом 4:1
7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».
Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе и появился на поле только на 83-й минуте, выйдя вместо Рахима Стерлинга.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов за 15 минут игрового времени (арбитр компенсировал 8 минут). Именно такой показатель дается футболисту, который появился на поле со скамейки запасных.
Мудрик успел отметится 4 точными пасами из 4.
Лучшим игроком встречи был признан Рахим Стерлинг (8.2), на счету которого 1 гол.
Оценки WhoScored за матч Бернли – Челси – 1:4
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