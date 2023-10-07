4 точных паса из 4. Названа оценка Мудрика за 15 минут в матче Челси в АПЛ

7 октября состоялся матч 8-го тура АПЛ между клубами «Бернли» и «Челси». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «синих».

Украинский вингер «синих» Михаил Мудрик начал поединок в запасе и появился на поле только на 83-й минуте, выйдя вместо Рахима Стерлинга.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов за 15 минут игрового времени (арбитр компенсировал 8 минут). Именно такой показатель дается футболисту, который появился на поле со скамейки запасных.

Мудрик успел отметится 4 точными пасами из 4.

Лучшим игроком встречи был признан Рахим Стерлинг (8.2), на счету которого 1 гол.

Оценки WhoScored за матч Бернли – Челси – 1:4