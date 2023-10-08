ТАРАНУХА: «Металлист 1925 – хорошая и сбалансированная команда»

Нападающий киевской «Оболони» Ростислав Тарануха прокомментировал свой победный гол в ворота «Миная» и воскресную встречу с «Металлистом 1925».

«Игра с «Минаем» была очень принципиальна, матч за 6 очков. Нам удалось победить и набрать важные очки. Горжусь командой, каждый футболист сделал большой объем работы на поле, а я только поставил точку в результативной атаке. В хорошем настроении готовимся к следующему туру.

В целом, «Металлист 1925» – хорошая и сбалансированная команда во главе с молодыми тренерами. Креативная атака, многие хорошие исполнители. При этом надежны в защите. Нас ждет интересный матч против непростого соперника.

Сейчас у нас достаточно конкурентный чемпионат, дающий зрителям интересные матчи. Каждая команда может обыграть каждую. Лично я не рисовал какие-либо представления о Премьер-лиге, а готовился к тяжелому и увлекательному чемпионату, который будет приносить эмоции нашим болельщикам», – сказал Тарануха.