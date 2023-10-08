Франция08 октября 2023, 02:30 | Обновлено 08 октября 2023, 02:35
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Лига 1. Ницца и Монако победили на выезде
Состоялись два поединка чемпионата Франции
08 октября 2023, 02:30 | Обновлено 08 октября 2023, 02:35
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Закончились два матча 8 тура французской Лиги 1. В обоих из них одержали победу гости – «Ницца» минимально победила «Мец», а «Монако» был сильнее «Реймса» (3:1).
В турнирной таблице «Монако» и «Ницца» занимают соответственно первое и второе места.
Лига 1. 8 тур.
Мец - Ницца - 0:1
Гол: Будауи, 14.
Реймс – Монако – 1:3
Голы: Теума, 57, пен – Якобс, 42, Балогун, 46, Бен-Эддер, 49
События матча
14’
ГОЛ ! Мяч забил Хишем Будауи (Ницца).
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