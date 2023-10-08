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Чемпионат Франции
Мец
07.10.2023 18:00 – FT 0 : 1
Ницца
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Франция
08 октября 2023, 02:30 | Обновлено 08 октября 2023, 02:35
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Лига 1. Ницца и Монако победили на выезде

Состоялись два поединка чемпионата Франции

08 октября 2023, 02:30 | Обновлено 08 октября 2023, 02:35
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Лига 1. Ницца и Монако победили на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча 8 тура французской Лиги 1. В обоих из них одержали победу гости – «Ницца» минимально победила «Мец», а «Монако» был сильнее «Реймса» (3:1).

В турнирной таблице «Монако» и «Ницца» занимают соответственно первое и второе места.

Лига 1. 8 тур.

Мец - Ницца - 0:1

Гол: Будауи, 14.

Реймс – Монако – 1:3

Голы: Теума, 57, пен – Якобс, 42, Балогун, 46, Бен-Эддер, 49

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Хишем Будауи (Ницца).
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Источник Sport.ua
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