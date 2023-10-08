Лига 1. Ницца и Монако победили на выезде

Закончились два матча 8 тура французской Лиги 1. В обоих из них одержали победу гости – «Ницца» минимально победила «Мец», а «Монако» был сильнее «Реймса» (3:1).

В турнирной таблице «Монако» и «Ницца» занимают соответственно первое и второе места.

Лига 1. 8 тур.

Мец - Ницца - 0:1

Гол: Будауи, 14.

Реймс – Монако – 1:3

Голы: Теума, 57, пен – Якобс, 42, Балогун, 46, Бен-Эддер, 49