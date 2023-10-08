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Украина. Премьер лига
08 октября 2023, 01:17 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
49
0

Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября в 17:00 поединок 10-го тура Украинской Премьер-лиги

08 октября 2023, 01:17 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
49
0
Кривбасс – Черноморец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс

В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против одесского «Черноморца».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Черноморец».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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