Украина. Премьер лига08 октября 2023, 01:10 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Черноморец
В Кривом Роге состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги
08 октября 2023, 01:10 | Обновлено 08 октября 2023, 01:23
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В воскресенье, 8 октября, состоится матч 10 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против одесского «Черноморца».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на YouTube-канале «Кривбасса».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Черноморец».
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