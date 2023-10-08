Не Жиру? Назван лучший игрок матча с участием Малиновского в Италии

7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Дженоа» и «Милан». Игра завершилась минимальной победой «красно-черных» со счетом 1:0.

Единственный гол на 87-й минуте забил Кристиан Пулишич.

Украинский футболист хозяев Руслан Малиновский вышел в стартовом составе команды и провел на поле 67 минут, после чего был заменен на Беркана Кутлу.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил Руслану оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком был признан автор единственного забитого мяча Пулишич (7.2).

Интересно, что форвард «Милана» Оливье Жиру, который на 90+9-й минуте стал в ворота команды из-за удаления голкипера Меньяна, получил всего 6.2, хотя сделал очень важный сейв на 90+14-й.

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Милан – 0:1