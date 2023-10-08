Леся Цуренко – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против японки Моюки Утидзимы (№157 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 07:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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