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  4. Леся Цуренко – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
08 октября 2023, 00:27 |
86
0

Леся Цуренко – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Чжэнчжоу

08 октября 2023, 00:27 |
86
0
Леся Цуренко – Моюка Утидзима. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 октября украинская теннисистка Леся Цуренко (№49 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чжэнчжоу (Китай).

В финале квалификации украинка сыграет против японки Моюки Утидзимы (№157 WTA). Встреча состоится 1-м запуском. Время начала поединка – 07:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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смотреть онлайн WTA Чжэнчжоу Леся Цуренко Моюка Утидзима
Источник Sport.ua
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