Худший игрок из основы 2 команд. Оценка Яремчука за матч Валенсии в Ла Лиге

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Франа Переса.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Такой показатель Яремчука является худшим среди игроков из основы двух команд.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Валенсии» Пепелу (8.0).

Оценки WhoScored за матч Мальорка – Валенсия – 1:1