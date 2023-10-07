Худший игрок из основы 2 команд. Оценка Яремчука за матч Валенсии в Ла Лиге
«Летучие мыши» сыграли вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1
7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Франа Переса.
После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Такой показатель Яремчука является худшим среди игроков из основы двух команд.
Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Валенсии» Пепелу (8.0).
Оценки WhoScored за матч Мальорка – Валенсия – 1:1
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