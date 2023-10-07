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Испания
07 октября 2023, 22:34 | Обновлено 07 октября 2023, 23:12
719
3

Худший игрок из основы 2 команд. Оценка Яремчука за матч Валенсии в Ла Лиге

«Летучие мыши» сыграли вничью с «Мальоркой» со счетом 1:1

07 октября 2023, 22:34 | Обновлено 07 октября 2023, 23:12
719
3
Худший игрок из основы 2 команд. Оценка Яремчука за матч Валенсии в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Франа Переса.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.0 баллов. Такой показатель Яремчука является худшим среди игроков из основы двух команд.

Лучшим игроком поединка был признан полузащитник «Валенсии» Пепелу (8.0).

Оценки WhoScored за матч Мальорка – Валенсия – 1:1

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лучший игрок Роман Яремчук WhoScored Ла Лига чемпионат Испании по футболу Валенсия Мальорка
Источник WhoScored
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Комментарии 3
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Serhii P.
по-моєму, з нього доволі посередній футболіст. 
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+1
Gargantua
достиг успеха, хапнул денег и охладел к футболу.
типичная история
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0
inspekcha85
Второй Коноплянка
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-1
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