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Чемпионат Испании
Мальорка
07.10.2023 19:30 – FT 1 : 1
Валенсия
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Испания
07 октября 2023, 21:28 | Обновлено 07 октября 2023, 21:29
260
2

58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой

Игра завершилась со счетом 1:1, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»

07 октября 2023, 21:28 | Обновлено 07 октября 2023, 21:29
260
2
58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче на 5-й минуте открыл Даниэль Родригес. В конце первого тайма гостям удалось ответить забитым мячом – отличился Диего Лопез.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Франа Переса.

Сейчас «Валенсия» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды 11 очков после 9 туров. «Мальорка» находится на 13-й позиции с 8 пунктами.

Ла Лига. 9-й тур. 7 октября

Мальорка – Валенсия – 1:1

Голы: Родригес, 5 – Лопез, 45+3

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Валенсия Мальорка Ла Лига чемпионат Испании по футболу Роман Яремчук
Источник Sport.ua
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Владислав Рейский
так и пройдет аренда? никак
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fedd1979
Ще один найгірший ))) Суцільний вечір найгірших українців
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