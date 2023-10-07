58 минут Яремчука. Валенсия в гостях сыграла вничью с Мальоркой
Игра завершилась со счетом 1:1, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»
7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Мальорка» и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче на 5-й минуте открыл Даниэль Родригес. В конце первого тайма гостям удалось ответить забитым мячом – отличился Диего Лопез.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел в стартовом составе команды и провел на поле 58 минут, после чего был заменен на Франа Переса.
Сейчас «Валенсия» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. У команды 11 очков после 9 туров. «Мальорка» находится на 13-й позиции с 8 пунктами.
Ла Лига. 9-й тур. 7 октября
Мальорка – Валенсия – 1:1
Голы: Родригес, 5 – Лопез, 45+3
👹 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 | #RCDMallorcaValencia pic.twitter.com/TMaUldPC2X— Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 7, 2023
#RCDMallorcaValencia 🔴🦇— Valencia CF (@valenciacf) October 7, 2023
⚽ 1-1 | FINAL DEL PARTIDO#ADNVCF pic.twitter.com/j4rrLAyWg1
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