Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом

Сегодня, 7 октября, состоялся седьмой тур чемпионата Германии по футболу. Завершилось пять поединков.

В центральном матче дня дортмундская «Боруссия» победила «Унион Берлин». «Шмели» уступали по ходу матча, но сумели вырвать победу со счетом 4:2.

Выездные победы одержали «Дармштадт» и «Хоффенхайм», а «Штутгарт» на своем поле обыграл «Вольфсбург». «РБ Лейпциг» и «Бохум» в очном матче голов не забивали.

Бундеслига. 7-й тур. 7 октября.

РБ Лейпциг – Бохум – 0:0

Штутгарт – Вольфсбург – 3:1

Голы: Гирасси, 67, 78, 82 – Герхардт, 34.

Аугсбург – Дармштадт – 1:2

Голы: Демирович, 86 – Скарке, 52, Кемпе, 70.

Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 4:2

Голы: Фуллькруг, 7, Шлоттербек, 49, Брнадт, 54, Рюэрсон, 71 – Госсенс, 9, Бонуччи, 31.

Вердер – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Шмид, 17, Стаге, 90+1 – Байер, 8, Премель, 29, Бульер, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.