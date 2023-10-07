Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
Чемпионат Германии
Аугсбург
07.10.2023 16:30 – FT 1 : 2
Дармштадт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
07 октября 2023, 22:25 | Обновлено 07 октября 2023, 22:43
58
0

Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом

Закончился игровой день в Бундеслиге

07 октября 2023, 22:25 | Обновлено 07 октября 2023, 22:43
58
0
Боруссия обыграла Унион Берлин, РБ Лейпциг сыграл вничью с Бохумом
ФК Боруссия Д.

Сегодня, 7 октября, состоялся седьмой тур чемпионата Германии по футболу. Завершилось пять поединков.

В центральном матче дня дортмундская «Боруссия» победила «Унион Берлин». «Шмели» уступали по ходу матча, но сумели вырвать победу со счетом 4:2.

Выездные победы одержали «Дармштадт» и «Хоффенхайм», а «Штутгарт» на своем поле обыграл «Вольфсбург». «РБ Лейпциг» и «Бохум» в очном матче голов не забивали.

Бундеслига. 7-й тур. 7 октября.

РБ Лейпциг – Бохум – 0:0

Штутгарт – Вольфсбург – 3:1

Голы: Гирасси, 67, 78, 82 – Герхардт, 34.

Аугсбург – Дармштадт – 1:2

Голы: Демирович, 86 – Скарке, 52, Кемпе, 70.

Боруссия Дортмунд – Унион Берлин – 4:2

Голы: Фуллькруг, 7, Шлоттербек, 49, Брнадт, 54, Рюэрсон, 71 – Госсенс, 9, Бонуччи, 31.

Вердер – Хоффенхайм – 2:3

Голы: Шмид, 17, Стаге, 90+1 – Байер, 8, Премель, 29, Бульер, 90+2.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил Эрмедин Демирович (Аугсбург).
70’
ГОЛ ! С пенальти забил Тобиас Кемпе (Дармштадт).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Тим Скарке (Дармштадт).
По теме:
Майнц не удержал победу над Боруссией Менхенгладбах
Барселона может вернуть своего звездного воспитанника
Источник: Джейдон Санчо хочет вернуться в Боруссию Дортмунд
Боруссия Дортмунд Унион Берлин Аугсбург Дармштадт РБ Лейпциг Бохум Штутгарт Вольфсбург Вердер Хоффенхайм чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Футбол | 07 октября 2023, 09:28 6
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ
Где пресс-конференция Луческу? Известно, почему тренеры не общались со СМИ

Нет соответствующего помещения

Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Футбол | 07 октября 2023, 10:11 19
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити
Что Зинченко дает Арсеналу? Оценка, проблемы украинца перед игрой с МанСити

Украинец сыграет против своей бывшей команды

Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
Футбол | 07.10.2023, 16:43
Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
Александр ФИЛИППОВ: «Этот гол мне был нужен»
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Теннис | 07.10.2023, 13:30
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Не Рыбакина. Определена соперница Свентек в финале турнира WTA 1000 в Китае
Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест
Футбол | 07.10.2023, 21:40
Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест
Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
IBF выдвинула обязательство для победителя боя Усик – Фьюри
05.10.2023, 23:11 4
Бокс
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
Соболенко – out. Стали известны все участницы 1/2 финала в Пекине
06.10.2023, 16:30 5
Теннис
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
Первая победа Кривенцова состоялась в Исландии. Заря обыграла Брейдаблик
05.10.2023, 21:39 100
Футбол
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
Таблица коэффициентов. Благодаря двум победам Украина обошла Израиль
06.10.2023, 15:50 17
Футбол
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
ВИДЕО. Тренера избила полиция, игроков арестовали. Скандал после матча ЛК
06.10.2023, 20:40 8
Футбол
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
Полесье – Динамо – 3:2. Пенальти, два удаления и яркая битва. Обзор матча
06.10.2023, 17:56 21
Футбол
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
Команда Цыганкова и Довбика: по пути Сассуоло или Униона?
06.10.2023, 11:18 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем