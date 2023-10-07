Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила

7 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика».

Поединок пройдет на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе команды.

Для Трубина это 6-й матч подряд в старте «орлов».