Португалия07 октября 2023, 21:44 |
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Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила
Поединок 8-го тура чемпионата Португалии состоится 7 октября в 22:30 по Киеву
07 октября 2023, 21:44 |
228
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7 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика».
Поединок пройдет на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».
Время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе команды.
Для Трубина это 6-й матч подряд в старте «орлов».
🔴 O 𝗡𝗢𝗦𝗦𝗢 𝟭𝟭 para hoje! ⚪#GDEPSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/59yKm3vii9— SL Benfica (@SLBenfica) October 7, 2023
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