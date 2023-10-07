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  4. Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила
Португалия
07 октября 2023, 21:44 |
228
0

Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила

Поединок 8-го тура чемпионата Португалии состоится 7 октября в 22:30 по Киеву

07 октября 2023, 21:44 |
228
0
Основной голкипер. Трубин – в старте Бенфики на матч против Эшторила
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

7 октября состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Эшторил» и «Бенфика».

Поединок пройдет на стадионе «Антониу Коимбра да Мота».

Время начала встречи – 22:30 по Киеву.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин выйдет в стартовом составе команды.

Для Трубина это 6-й матч подряд в старте «орлов».

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Источник Sport.ua
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