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Чемпионат Португалии
Эшторил-Прая
07.10.2023 22:30 – 45 0 : 0
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
07 октября 2023, 22:30 | Обновлено 07 октября 2023, 22:35
395
0

Эшторил-Прая – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 октября в 22:30 матч чемпионата Португалии

07 октября 2023, 22:30 | Обновлено 07 октября 2023, 22:35
395
0
Эшторил-Прая – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Бенфика

В субботу, 7 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии между клубами «Эшторил-Прая» и «Бенфика».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Эштадиу Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле.

Время начала встречи – в 22:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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