В субботу, 7 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии между клубами «Эшторил-Прая» и «Бенфика».

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Поединок пройдет на «Эштадиу Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле.

Время начала встречи – в 22:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.