07.10.2023 22:30 – 45’ 0 : 0
Португалия07 октября 2023, 22:30 | Обновлено 07 октября 2023, 22:35
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Эшторил-Прая – Бенфика. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 октября в 22:30 матч чемпионата Португалии
07 октября 2023, 22:30 | Обновлено 07 октября 2023, 22:35
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В субботу, 7 октября, состоится матч 8-го тура чемпионата Португалии между клубами «Эшторил-Прая» и «Бенфика».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Эштадиу Антониу Коимбра да Мота» в Эшториле.
Время начала встречи – в 22:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
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