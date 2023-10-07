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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
07.10.2023 19:30 – FT 0 : 0
Ноттингем Форест
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Англия
07 октября 2023, 21:40 | Обновлено 07 октября 2023, 22:21
42
0

Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест

Завершился последний матч игрового дня АПЛ

07 октября 2023, 21:40 | Обновлено 07 октября 2023, 22:21
42
0
Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест
ФК Кристал Пэлас.

Сегодня, 7 октября, состоялся восьмой тур Английской Премьер-лиги. На домашнем поле лондонский «Кристалл Пэлас» сыграл с «Ноттингем Форест».

Команды за 90 минут игрового времени так и не смогли забить хотя бы один гол, расписав сухую ничью.

После восьми сыгранных матчей лондонцы набрали 12 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет 13-м с 9 очками.

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 0:0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.

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Кристал Пэлас Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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