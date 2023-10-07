Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест

Сегодня, 7 октября, состоялся восьмой тур Английской Премьер-лиги. На домашнем поле лондонский «Кристалл Пэлас» сыграл с «Ноттингем Форест».

Команды за 90 минут игрового времени так и не смогли забить хотя бы один гол, расписав сухую ничью.

После восьми сыгранных матчей лондонцы набрали 12 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет 13-м с 9 очками.

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 0:0



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.