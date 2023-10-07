Кристал Пэлас сыграл безголевую ничью с Ноттингем Форест
Завершился последний матч игрового дня АПЛ
Сегодня, 7 октября, состоялся восьмой тур Английской Премьер-лиги. На домашнем поле лондонский «Кристалл Пэлас» сыграл с «Ноттингем Форест».
Команды за 90 минут игрового времени так и не смогли забить хотя бы один гол, расписав сухую ничью.
После восьми сыгранных матчей лондонцы набрали 12 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» идет 13-м с 9 очками.
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 0:0
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА.
Hard-fought, but goalless at Selhurst Park 🤝#CRYNFO pic.twitter.com/p0WfIwUK8i— Premier League (@premierleague) October 7, 2023
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Игра завершилась со счетом 1:0
Последними путевки на заключительные соревнования года получили Жабер, Вондроушова и Мухова