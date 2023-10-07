Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А
Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу туринцев
7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Ювентус» и «Торино». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
На 47-й минуте счет в поединке открыл Федерико Гатти, а на 62-й Аркадиуш Милик удвоил преимущество команды.
Дважды при взятиях ворот на выходе после подачи с углового ошибся голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич.
Сейчас «Ювентус» занимает третье место в таблице чемпионата Италии. У команды 17 очков после 8 туров.
Серия А. 8-й тур. 7 октября
Ювентус – Торино – 2:0
Голы: Гатти, 47, Милик, 63
FT | Torino è bianconera! 🤍🖤 pic.twitter.com/hfT0xv03ZE— JuventusFC (@juventusfc) October 7, 2023
Fine partita ⏱️#SFT | #JuveToro pic.twitter.com/KTT32ojUHI— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 7, 2023
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нет соответствующего помещения
Поединок АЗ Алкмаар – Легия завершился большим скандалом