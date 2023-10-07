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Чемпионат Италии
Ювентус
07.10.2023 19:00 – FT 2 : 0
Торино
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Италия
07 октября 2023, 21:02 | Обновлено 07 октября 2023, 21:33
276
0

Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу туринцев

07 октября 2023, 21:02 | Обновлено 07 октября 2023, 21:33
276
0
Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Ювентус» и «Торино». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 47-й минуте счет в поединке открыл Федерико Гатти, а на 62-й Аркадиуш Милик удвоил преимущество команды.

Дважды при взятиях ворот на выходе после подачи с углового ошибся голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич.

Сейчас «Ювентус» занимает третье место в таблице чемпионата Италии. У команды 17 очков после 8 туров.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Ювентус – Торино – 2:0

Голы: Гатти, 47, Милик, 63

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Аркадиуш Милик (Ювентус).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус).
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Источник Sport.ua
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