Две ошибки Милинковича-Савича при угловых. Ювентус обыграл Торино в Серии А

7 октября состоялся матч 8-го тура Серии А между клубами «Ювентус» и «Торино». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 47-й минуте счет в поединке открыл Федерико Гатти, а на 62-й Аркадиуш Милик удвоил преимущество команды.

Дважды при взятиях ворот на выходе после подачи с углового ошибся голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич.

Сейчас «Ювентус» занимает третье место в таблице чемпионата Италии. У команды 17 очков после 8 туров.

Серия А. 8-й тур. 7 октября

Ювентус – Торино – 2:0

Голы: Гатти, 47, Милик, 63