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Манчестер Юнайтед
07.10.2023 17:00 – FT 2 : 1
Брентфорд
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Англия
07 октября 2023, 19:55 |
297
1

МЮ – Брентфорд – 2:1. Фантастический камбэк дьяволов. Видео голов, обзор

Смотрите обзор матча 8-го тура АПЛ

07 октября 2023, 19:55 |
297
1
МЮ – Брентфорд – 2:1. Фантастический камбэк дьяволов. Видео голов, обзор
ФК Манчестер Юнайтед.

Сегодня, 7 октября, на своем поле «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бренфторд».

Полузащитник гостей Матиас Йенсен открыл счет на 26-й минуте матча.

Манкунианцы готовились уже к очередному поражению, но к этому не был готов вышедший на поле на 87 минуте Скотт Мактоминей. Сначала шотландец сравнял счет, а затем ударом головой вырвал для своей команды такую ожидаемую победу.

Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.

Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1

Голы: Мактоминей, 90+3, 90+7 – Йенсен, 26.

Смотрите видеообзор поединка:

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Манчестер Юнайтед).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Йенсен (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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