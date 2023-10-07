МЮ – Брентфорд – 2:1. Фантастический камбэк дьяволов. Видео голов, обзор
Смотрите обзор матча 8-го тура АПЛ
Сегодня, 7 октября, на своем поле «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бренфторд».
Полузащитник гостей Матиас Йенсен открыл счет на 26-й минуте матча.
Манкунианцы готовились уже к очередному поражению, но к этому не был готов вышедший на поле на 87 минуте Скотт Мактоминей. Сначала шотландец сравнял счет, а затем ударом головой вырвал для своей команды такую ожидаемую победу.
Чемпионат Англии по футболу, 8-й тур. 7 октября.
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 2:1
Голы: Мактоминей, 90+3, 90+7 – Йенсен, 26.
Смотрите видеообзор поединка:
События матча
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