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Чемпионат Англии
Арсенал
08.10.2023 18:30 – 33 0 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 октября 2023, 18:30 |
11807
2

Арсенал – Манчестер Сити. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE

Матч состоится 8 октября в 18:30 по Киеву

08 октября 2023, 18:30 |
11807
2
Арсенал – Манчестер Сити. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в центральном матче восьмого тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью ОТТ-сервиса Setanta Sports Украина.

Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Арсенал - Мансити
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Источник Sport.ua
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Hards11
Що за довбень ссилку прикріпив ? 
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+2
080808
На мегого матч не транслюють. Розвідняк якийсь - центральний матч туру, а трансляції немає. Сервіс за гроші ,,,(
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0
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