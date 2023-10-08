08.10.2023 18:30 – 33’ 0 : 0
Англия08 октября 2023, 18:30 |
11807
2
Арсенал – Манчестер Сити. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE
Матч состоится 8 октября в 18:30 по Киеву
08 октября 2023, 18:30 |
11807
2
В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в центральном матче восьмого тура АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по киевскому времени.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию матча можно посмотреть с помощью ОТТ-сервиса Setanta Sports Украина.
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Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арсенал - МанситиСмотреть трансляцию
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Комментарии 2
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Що за довбень ссилку прикріпив ?
На мегого матч не транслюють. Розвідняк якийсь - центральний матч туру, а трансляції немає. Сервіс за гроші ,,,(
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