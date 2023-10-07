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  4. Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Англия
07 октября 2023, 19:26 |
286
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити

Центральный матч тура в чемпионате Англии

07 октября 2023, 19:26 |
286
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в восьмом туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на видеосервисе Setanta Sports Украина.

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Арсенал» идет вторым с 17 баллами.

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Арсенал – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник Sport.ua
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