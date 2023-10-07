В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в восьмом туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на видеосервисе Setanta Sports Украина.

Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Арсенал» идет вторым с 17 баллами.