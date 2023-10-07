Англия07 октября 2023, 19:26 |
286
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Манчестер Сити
Центральный матч тура в чемпионате Англии
07 октября 2023, 19:26 |
286
0
В воскресенье, 8 октября «Арсенал» в восьмом туре АПЛ примет «Манчестер Сити». Начало матча – в 18:30 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на видеосервисе Setanta Sports Украина.
Арсенал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
После семи туров «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ с 18 очками в активе. «Арсенал» идет вторым с 17 баллами.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 октября 2023, 18:37 1
Украинец уже второй раз подряд сыграет с первых минут за «Валенсию»
Теннис | 07 октября 2023, 05:30 0
Последними путевки на заключительные соревнования года получили Жабер, Вондроушова и Мухова
Теннис | 07.10.2023, 13:30
Футбол | 06.10.2023, 20:40
Футбол | 07.10.2023, 15:10
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
07.10.2023, 16:00 7
06.10.2023, 16:30 5
06.10.2023, 06:15 2
07.10.2023, 08:01 74
06.10.2023, 19:40 27
06.10.2023, 17:56 21
05.10.2023, 21:39 100
05.10.2023, 16:17