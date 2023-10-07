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Испания
07 октября 2023, 19:05 | Обновлено 07 октября 2023, 19:14
2008
5

Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса

Каталонская команда минимально обыграла соперников со счетом 1:0

07 октября 2023, 19:05 | Обновлено 07 октября 2023, 19:14
2008
5
Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Артема является худшим среди игроков основы «Жироны» наравне с Мигелем Гутьерресом Ортегой и Иваном Мартином Нуньесом.

Лучшим игроком поединка был признан автор единственного забитого мяча Алейш Гарсия (8.2).

Оценки WhoScored за матч Кадис – Жирона – 0:1

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Артем Довбик лучший игрок WhoScored Жирона Кадис чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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fedd1979
Довбик - гірший, Забарний - гірший, Миколенко - гірший... Буває
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AK.228
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