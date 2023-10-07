Худший игрок из основы. Названа оценка Довбика за матч Жироны против Кадиса

7 октября состоялся матч 9-го тура Ла Лиги между клубами «Кадис» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу каталонской команды.

Украинский форвард гостей Артем Довбик вышел в стартовом составе команды и провел на поле 72 минуты, после чего был заменен на Кристиана Стуани.

После завершения поединка статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.7 баллов. Такой показатель Артема является худшим среди игроков основы «Жироны» наравне с Мигелем Гутьерресом Ортегой и Иваном Мартином Нуньесом.

Лучшим игроком поединка был признан автор единственного забитого мяча Алейш Гарсия (8.2).

Оценки WhoScored за матч Кадис – Жирона – 0:1